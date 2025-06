Barca-Youngster zum Medizincheck beim VfB

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Noah Darvich ist auf dem Sprung zum VfB Stuttgart

Schon seit Wochen kursieren die Gerüchte, wonach Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart an einer Verpflichtung von Juniorennationalspieler Noah Darvich arbeitet. Nun soll sich der Transfer des Youngsters des FC Barcelona auf der Zielgeraden befinden.

Die U19-Europameisterschaft in Rumänien verlief aus Sicht von Noah Darvich sehr unglücklich. Der Kapitän der deutschen U19-Auswahl bestritt die Gruppenspiele gegen die Niederlande (0:3) und England (5:5), erzielte bei dem chaotischen Remis gegen die Three Lions auch einen Treffer zur frühen 1:0-Führung.

Nach knapp einer Stunde musste U19-Kapitän Darvich dabei allerdings vom Feld und konnte das spätere Halbfinal-Aus gegen Spanien (5:6 nach Verlängerung) nur noch tatenlos von der Tribüne aus verfolgen.

Nach dem EM-Aus ging es dann ganz schnell. Schon am Dienstag war er vor Ort in Stuttgart, wurde dabei im direkten Umfeld der MHP-Arena gesichtet.

Darvich soll sich mündlich mit dem VfB einig sein

Mittwoch wurde es dann konkret: Laut Informationen der "Stuttgarter Nachrichten" traf der 18-Jährige mit Vertretern des VfB Stuttgart zusammen, um vor Ort einen Transfer zum DFB-Pokalsieger auf die Zielgerade zu bringen.

Unter anderem soll im Laufe des Mittwochs die obligatorische sportmedizinische Untersuchung absolviert werden. Zumindest, soweit diese im Rahmen der jüngst erlittenen Verletzung möglich ist.

Mündlich soll sich der Mittelfeldspieler ohnehin schon längst mit dem VfB Stuttgart auf einen Wechsel in diesem Sommer verständigt haben, heißt es in den "Stuttgarter Nachrichten" weiter. Was dann noch aussteht, ist eine Einigung mit dem FC Barcelona, wo Darvich derzeit noch bis 2026 unter Vertrag steht.

Für Barcas zweite Mannschaft lief der gebürtige Freiburger in der vergangenen Saison in 25 Liga-Spielen auf, konnte im Profi-Kader der Katalanen aber keinen Fuß fassen.