Medien: Dynamo Dresden fragt bei Fortuna-Stürmer an

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Wechselt Vincent Vermeij (l.) von Fortuna Düsseldorf zu Dynamo Dresden?

Mit Christoph Daferner hat Dynamo Dresden bereits einen erfahrenen Mittelstürmer im Kader. Dennoch will sich der Zweitliga-Aufsteiger im Sturmzentrum noch einmal verstärken, gesucht wird ein Backup für den Österreicher. Diesen könnte der Traditionsklub offenbar bei Fortuna Düsseldorf gefunden haben.

Denn laut "Reviersport" interessiert sich Dynamo Dresen für Vincent Vermeij, der noch bis zum Sommer 2026 an Fortuna Düsseldorf gebunden ist. In der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen ist der Neuner allerdings nicht länger gefragt. Dem Online-Portal zufolge wollen die Rheinländer den Angreifer abgeben.

Der Niederländer würde demnach neue Möglichkeiten im Etat schaffen, rund 400.000 Euro soll der Zweitligist durch einen Abgang von Vermeij einsparen können. Um sich nach dem Mittelstürmer zu erkundigen, soll Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm bereits den Kontakt zum erfahrenen Offensivspieler aufgenommen haben.

Dynamo Dresden klopft bei Vermeij an

Der 42-Jährige kennt den Ex-Duisburger noch aus gemeinsamen Zeiten beim SC Freiburg. Dort arbeiteten beide zusammen zwischen 2021 und 2023 bei der Zweitvertretung in der 3. Liga. Laut "Reviersport" würde Dynamo Dresden den kopfballstarken Angreifer "sehr gerne" wieder mit seinem ehemaligen Übungsleiter zusammenführen.

Zuletzt war Vermeij auch mit einem Wechsel in die 3. Liga in Verbindung gebracht worden. Dort sollen die Revier-Rivalen Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg an dem 30-Jährigen gebaggert haben. In den Verhandlungen habe sich allerdings herausgestellt, dass die finanziellen Vorstellungen des einstigen Oranje-Juniorennationalspielers das Gehaltsgefüge sprengen.

Eine Zukunft bei Fortuna Düsseldorf hat Vermeij jedenfalls nicht. Durch seinen "hoch dotierten Kontrakt" steht er in der Rheinmetropole "auf dem Abstellgleis", so "Reviersport". 2023 war Vermeij aus dem Breisgau nach Düsseldorf gekommen.