Bayern-Talent Ibrahimovic wechselt nach Heidenheim

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Bayern-Talent Arijon Ibrahimovic wechselt per Leihe zum 1. FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim leiht nach Paul Wanner und Frans Krätzig erneut ein Talent des FC Bayern aus. In der kommenden Saison wird Arijon Ibrahimovic für den Fast-Absteiger auf Torejagd gehen.

Arijon Ibrahimovic hat trotz seiner erst 19 Jahre bereits zwei Leihen in seiner Vita stehen. Nun kommt eine dritte hinzu, die ihn erstmals in die Bundesliga führt. Beim 1. FC Heidenheim soll der Offensivspieler seine Bundesligatauglichkeit unter Beweis stellen.

"Mit Niklas Dorsch sowie zuletzt Paul Wanner und Frans Krätzig haben wir in der Vergangenheit schon sehr gute Erfahrungen mit jungen Spielern des FC Bayern bei uns gemacht. Es freut uns sehr, dass sich mit Arijon Ibrahimovic nun das nächste Top-Talent des Rekordmeisters für uns entschieden hat", wird Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender beim FCH, auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Bayern-Talent Ibrahimovic konnte sich in Rom nicht durchsetzen

Und weiter: "Ari ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, dem wir zutrauen in der kommenden Saison bei uns in der Bundesliga den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere zu machen. Mit ihm wollen wir die Lücke in der Offensive schließen, die nach einem sehr wahrscheinlichen Abgang von Paul Wanner entstehen wird."

Die Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit verbrachte Ibrahimovic, der zuletzt auch mit einem Wechsel zum 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht wurde, bei Lazio Rom. In der italienischen Hauptstadt kam der Deutsch-Kosovare allerdings nur auf zwei Einsätze (19 Minuten).

2023/24 hatte der 19-Jährige bei seiner Leihstation Frosinone Calcio punktuell überzeugen können (zwei Treffer und eine Vorlage in 18 Partien). In Heidenheim soll Ibrahimovic nun endlich regelmäßig auf höchstem Niveau zum Einsatz kommen.

Das hofft auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund: "Arijon hat sich bereits im Alter von 17 in Italien behauptet und in der Serie A wertvolle Erfahrungen gemacht. Jetzt steht mit der Bundesliga der nächste wichtige Schritt in seiner Entwicklung an. Er bringt alles mit, um sich im Profifußball durchzusetzen und wird in Heidenheim auf hohem Niveau weitere Spielpraxis sammeln."

Ob der Deal eine Kaufoption beinhaltet, ist nicht bekannt.