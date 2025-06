Vor Bayern-Duell: Flamengo schwärmt vom deutschen "Koloss"

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Flamengo will bei der Klub-WM gegen Bayern für eine Überraschung sorgen

Im Achtelfinale der Klub-WM trifft der FC Bayern auf Flamengo. Die Brasilianer gehen dabei mit einer gehörigen Portion Respekt in die Begegnung gegen den deutschen Rekordmeister.

"Sie gehören zur Elite, sind Riesen, ein europäischer Koloss", sagte Trainer Filipe Luis in Miami. "Sie spielen dominant, haben einen außergewöhnlichen Kader und einen außergewöhnlichen Trainer. Sie sind ein Klub, der uns inspiriert und uns Ideen liefert, die wir kopieren. Aber in einem Spiel kann alles passieren."

Flamengo glaubt also durchaus an eine Klub-WM-Überraschung gegen den FC Bayern. Wie das funktionieren kann, zeigte Benfica im letzten Spiel der Gruppenphase. Die Portugiesen gewannen die Partie mit 1:0, wurden dabei allerdings vor allem in der ersten Halbzeit vom FC Bayern quasi gar nicht gefordert.

Gelingt Flamengo gegen den FC Bayern die Überraschung?

Dass im Achtelfinale Ähnliches passiert, ist zwar unwahrscheinlich. Mittelfeldspieler Giorgian de Arrascaeta zeigt sich dennoch begeistert vor dem Aufeinandertreffen: "Es gibt nicht viele Dinge, die einen mehr motivieren als ein Spiel gegen eine Mannschaft wie Bayern München. Einem Team dieses Niveaus gegenüberzustehen, mit der Qualität der Spieler, die sie haben - das ist eine Chance, die einige von uns noch nie hatten. Wir wissen, dass es sehr, sehr schwer sein wird."

Verstecken muss sich der brasilianische Traditionsklub aber nicht. In der Gruppenphase konnte Flamengo unter anderem einen 3:1-Sieg gegen den FC Chelsea feiern.

Auch deshalb will die Mannschaft auf ihre eigenen Stärken setzen, wie Ex-Juve-Star Alex Sandro verlauten ließ: "Wir wissen, wie stark Bayern ist, welche Spieler sie haben. Wir wissen, was wir zu tun haben. Unser Spielplan ändert sich nicht. Natürlich hat jedes Spiel seine eigene Geschichte. Für mich war es immer toll, gegen Bayern München zu spielen, denn ich liebe es, gegen große Mannschaften zu spielen."