Das kassiert der BVB wirklich für Moukoko

IMAGO/Björn Larsson Rosvall/TT

Youssoufa Moukoko wird den BVB wohl verlassen

Überraschend zieht es Youssoufa Moukoko laut übereinstimmenden Medienberichten von Borussia Dortmund nach Dänemark zum FC Kopenhagen. Der BVB kassiert für das einstige Wunderkind aber immerhin wohl etwas mehr Geld, als es zunächst den Anschein hatte.

Dem "kicker" zufolge fließt nämlich unter gewissen Umständen nicht nur die bereits durchgesickerte Sockelablöse in Höhe von fünf Millionen Euro in die Kassen der Schwarz-Gelben.

Stattdessen seien zwischen den Vereinen auch diverse erfolgsabhängige Bonuszahlungen vereinbart worden, die die Summer noch erhöhen könnten. Zudem habe sich der BVB demnach eine Weiterverkaufsbeteiligung bei Youssoufa Moukoko gesichert.

Heißt: Sollte der 20-Jährige seine zuletzt arg ins Stocken geratene Karriere beim FC Kopenhagen wieder ankurbeln, es auf die Einkaufszettel größerer Klubs schaffen und zukünftig wieder eine Ablösesumme einspielen, würde der BVB daran mitverdienen.

Üblicherweise sind in solchen Klauseln bestimmte Prozentsätze festgelegt, die der abgebende Klub erhält. Wie hoch die BVB-Beteiligung bei einem möglichen Moukoko-Weiterverkauf wäre, geht aus dem Bericht das Fachmagazins aber nicht hervor.

BVB: Moukoko-Wechsel noch nicht ganz fix

Ein kleines Stück Weg ist laut "kicker" bis zum Vollzug des Wechsels aber noch zu gehen. Es sei noch nichts unterschrieben, heißt es. Auch müsse Moukoko noch den obligatorischen Medizin-Check in Kopenhagen absolvieren. Es liefen derzeit die finalen Verhandlungen in der Personalie.

Diesen Status Quo hatte zuvor auch Transfer-Guru Fabrizio Romano vermeldet. Moukoko werde in Kopenhagen einen langfristigen Vertrag unterschreiben, heißt es unisono.

Der zweimalige A- und 15-fache U21-Nationalspieler will im hohen Norden allem Anschein nach einen kompletten Neustart wagen. Beim BVB war das einst als künftiger Weltstart gehandelte Sturm-Talent nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinausgekommen, zudem gab es Stunk mit seinem Berater. Auch eine Leihe in die französische Ligue 1 zum OGC Nizza in der abgelaufenen Saison wurde zum Fiasko.