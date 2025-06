Achtelfinal-Gegner des BVB bei der Klub-WM steht fest

AFP/SID/Frederic J. Brown

Trifft bei der Klub-WM auf den BVB: Sergio Ramos

Borussia Dortmund bekommt es im Achtelfinale der Klub-WM mit dem mexikanischen Spitzenteam CF Monterrey zu tun.

Die Mannschaft mit dem spanischen Abwehrroutinier Sergio Ramos bezwang die Urawa Red Diamonds aus Japan mit 4:0 (3:0) und beendet die Gruppe E somit als Tabellenzweiter. Das Duell mit BVB, der die Gruppe F gewonnen hatte, findet am 1. Juli in Atlanta statt.

Ebenfalls weiter ist Champions-League-Finalist Inter Mailand, der sich 2:0 (0:0) gegen River Plate aus Buenos Aires durchsetzte.

Francesco Pio Esposito (72.) und Alessandro Bastoni (90.+3) erzielten die Treffer für die Italiener, aufseiten der Argentinier flogen Lucas Martinez Quarta (66.) mit Rot und Gonzalo Montiel (90.+6) mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Inter spielt im Achtelfinale am 30. Juni in Charlotte gegen die Brasilianer Fluminense, die in der Dortmunder Gruppe Zweite geworden waren.

Monterrey, das in der Gruppenphase kein Spiel verloren und Inter ein 1:1 abgetrotzt hatte, lag dank der Treffer von Nelson Deossa (30.), German Berterame (34.) und Jesus Corona (38.) schnell mit 3:0 in Führung.

Die vom viermaligen Champions-League-Sieger Ramos dirigierte Defensive hat bislang nur einen einzigen Gegentreffer kassiert. Kurz vor Schluss traf erneut Berterame (90.+7)