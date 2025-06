Medien: Umworbener SGE-Star Larsson vor Verbleib

IMAGO/FINLEY MÖRCH

Hugo Larsson (16) zählt zu den Leistungsträgern bei Eintracht Frankfurt

Mit der Verpflichtung von Hugo Larsson gelang Eintracht Frankfurt im Sommer 2023 ein echter Coup. Das schwedische Mittelfeldtalent, das für kolportierte neun Millionen Euro vom Malmö FF kam, avancierte schnell zur festen Größe der SGE und geriet angeblich längst in den Fokus der europäischen Fußball-Elite. Derzeit soll jedoch einiges dafür sprechen, dass der 20-Jährige den Hessen treu bleibt.

"Aktuell zeichnet sich kein Abschied ab", schreibt der "kicker" zur Personalie Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt. Lediglich im Falle eines "lukrativen Angebots" könnte sich dieser Umstand ändern.

Für die Entwicklung des Nationalspielers (10 Einsätze) scheint ein weiteres Jahr bei der Eintracht allerdings ohnehin der perfekte Schritt zu sein. Mit den Adlerträgern kann er 2025/26 erstmals Erfahrung in der europäischen Fußball-Königsklasse Champions League sammeln und sich auf ganz großer Bühne im Optimalfall noch interessanter für die Konkurrenz machen.

An Gerüchten um Larsson mangelt es allerdings schon jetzt nicht: Real Madrid und Manchester City sollen Interesse gezeigt haben, auch der FC Liverpool wurde in der Vergangenheit bereits mit dem Talent in Verbindung gebracht.

Eintracht Frankfurt in komfortabler Position

Am Main, soviel scheint klar, kann man einmal mehr entspannt auf die Entwicklungen rund um einen Leistungsträger blicken. Erst im Oktober 2024 verlängerte Larsson seinen Vertrag bis Ende Juni 2029, sollte ein Klub all-in für den Rechtsfuß gehen, werden die Frankfurter also auf jeden Fall eine satte Ablöse kassieren.

Übrigens: Eine Ausstiegsklausel enthält das Arbeitspapier nicht. Das bestätigte SGE-Sportchef Markus Krösche bereits kurz nach der Verlängerung gegenüber "fussball-news".

Larsson selbst dürfte eine solche allerdings auch nicht zwingend gefordert haben: "Ich fühle mich im Klub und in der Stadt unglaublich wohl und spüre vom ersten Tag an großes Vertrauen. Das erste Jahr in Frankfurt war großartig für mich und ich freue mich auf viele weitere Jahre mit dem Adler auf der Brust", erklärte der Youngster nach seiner Unterschrift.