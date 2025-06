Bleibt Chukwuemeka doch länger beim BVB?

IMAGO/Jonathan Moscrop

Leihspieler Chukwuemeka soll über das eigentliche Leihende hinaus beim BVB bleiben

Die Zukunft von BVB-Leihspieler Carney Chukwuemeka ist noch offen. Sein Leihvertrag endet eigentlich am 30. Juni während der Klub-WM. Borussia Dortmund will den Briten aber noch länger halten - und ist dabei guter Dinge.

Vertrags-Fragezeichen bei Borussia Dortmund: Noch vor dem Achtelfinale des BVB bei der Klub-WM gegen CF Monterrey am 1. Juli läuft der Leihvertrag von Carney Chukwuemeka aus. Der 21-Jährige müsste dann eigentlich zum FC Chelsea zurückkehren, wo er unter Vertrag steht.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl verbreitete nun aber deutliche Zuversicht, dass der Mittelfeldspieler dennoch weiter Teil des BVB-Kaders sein kann.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen", sagte Kehl nach dem Dortmunder Vorrunden-Abschluss bei der Klub-WM gegen Ulsan HD. "Wir wollen nicht schlechter werden. Deswegen würden wir ihn auch gerne behalten. Das weiß auch Chelsea."

Das Turnier in den USA endet mit dem Finale am 13. Juli in East Rutherford.

Kehl in Kontakt mit Chelsea

"Ich werde weitere Gespräche führen, aber kann Ihnen mitteilen, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe, dass wir mit Chelsea in Kontakt waren, dass wir den Spieler gerne über den 30. Juni hinaus behalten wollen", sagte Kehl weiter.

Chukwuemeka war gegen Ulsan eingewechselt worden, in der Mittelfeldzentrale haben zurzeit Jobe Bellingham und Felix Nmecha die Nase vorne.

Mit den Blues könnte der BVB dann auch direkt über Jamie Gittens sprechen. Der Flügelspieler soll sich Berichten zufolge sich mit Chelsea über einen Wechsel einig sein.

Der BVB ruft für Gittens offenbar eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro ab. Diese wollte Chelsea vor dem Beginn der Klub-WM noch nicht zahlen.

"Auch bei Jamie sind wir in Gesprächen", sagte Kehl zu dieser Personalie. Auch der FC Bayern soll zuletzt Interesse an ihm gezeigt haben.