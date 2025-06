Millot-Nachfolger? VfB hat zwei Kandidaten im Visier

IMAGO/Pressefoto Rudel/Jens Lommel

Enzo Millot könnte den VfB im Sommer verlassen

Beim VfB Stuttgart gilt Offensiv-Leistungsträger Enzo Millot als ein Wechselkandidat in diesem Sommer. Dementsprechend sondiert der Pokalsieger den Markt für potentielle Nachfolger für den technisch versierten Franzosen. Es zeichnen sich zwei Kandidaten ab.

Klar ist: U17-Weltmeister und Edeltalent Noah Darvich, der von FC Barcelonas Talentschmiede ins Schwabenland wechselt, soll behutsam aufgebaut werden. In der Vorbereitung darf und soll er sich Trainer Sebastian Hoeneß zeigen. Je nach Performance geht es für ihn dann Richtung Saisonstart zur Bundesliga-Elf oder vorerst in die Zweitvertretung in der 3. Liga.

Daher hält der VfB die Augen nach weiteren Kandidaten für die nominelle Millot-Nachfolge offen.

Wie der "kicker" berichtet, kristallisieren sich weiter zwei Personalien heraus.

Zum einen Bayern-Talent Paul Wanner, der zuletzt an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen war, und vor allem zu Beginn der Saison für ordentlich Furore sorgte.

Kommt Konstantelias aus Thessaloniki?

Als heißer Kandidat gilt auch Giannis Konstantelias. Der Grieche spielt bei PAOK Saloniki. Die Schwaben sollen laut dem Bericht erste Kontakte geknüpft haben.

Die Stuttgarter sollen laut "kicker" ihr Interesse hinterlegt und ein erstes Angebot abgegeben haben. Dieses wurde von dem griechischen Klub aber offenbar abgelehnt. Dem Bericht zufolge soll der VfB 14 Millionen Euro geboten haben, PAOK poche aber auf 20 Millionen Euro.

Von dem schwäbischen Interesse an Konstantelias hatte zuletzt auch schon "Bild" berichtet.

Demnach habe sich Hoeneß mit dem Spieler schon im Austausch befunden. Der Youngster soll zudem einem Wechsel zu den Schwaben nicht abgeneigt gegenüber stehen. Der Vertrag von Konstantelias ist bei PAOK noch bis 2027 gültig.

Millot kann den VfB Stuttgart im Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel verlassen. Angeblich liegt diese bei 20 Millionen Euro. Die genaue Zahl wollte Vorstandschef Alexander Wehrle im Interview mit RTL/ntv und sport.de zuletzt "so nicht bestätigen".

Millot kam 2021 von der AS Monaco zum VfB, wo er seither 89 Bundesligaspiele (elf Tore) verzeichnen konnte. Im Pokalfinale gegen Bielefeld (4:2) erzielte er einen Treffer.