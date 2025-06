Offiziell: FC Bayern eröffnet Bundesliga-Saison mit Kracher

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern eröffnet als amtierender Meister die neue Bundesliga-Saison

Die Mission Titelverteidigung beginnt für den FC Bayern mit einem Kracher: Wie am Donnerstag offiziell verkündet wurde, empfängt der amtierende Meister im Auftaktspiel der 63. Bundesliga-Saison RB Leipzig in der Allianz Arena.

Am 22. August läutet der FC Bayern die Bundesliga-Spielzeit 25/26 ein. Einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe des kompletten Spielplans teilte die DFL bereits mit, dass die Münchner in ihrem ersten Heimspiel auf RB Leipzig treffen. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

In den vergangenen Jahren waren die Duelle zwischen den beiden Teams stets Top-Spiele, zwischenzeitlich schickten sich die Sachsen an, zur neuen Nummer zwei in Deutschland zu werden.

Diesmal jedoch sind die Vorzeichen anders: Während die Bayern nach einem Jahr Pause die Meisterschale zurückerobern konnten, erlebte RB ein Jahr zum Vergessen. Als Tabellensiebter verpassten die Leipziger das internationale Geschäft - eine bittere Premiere in neun Jahren Bundesliga!

Unter dem neuen Trainer Ole Werner, der von Werder Bremen geholt wurde, soll es nun wieder bergauf gehen.

Weitere Partie soll im Laufe des Tages veröffentlicht werden

Noch im Laufe des Donnerstags soll es ein Rätsel unter dem Motto "What's the Match" geben, bei dem Fans die Möglichkeit haben, eine weitere Partie des 1. Spieltags zu erraten. Jede halbe Stunde wird in der Bundesliga-App ein Hinweis zum gesuchten Spiel geteilt.

Am Freitag um 14:00 Uhr wird dann der komplette Spielplan veröffentlicht. Besonders gespannt dürften die HSV-Fans sein, die nach sieben Jahren Pause endlich wieder im Oberhaus mitfiebern dürfen.

Beginnend mit der Begegnung in München wird "Sky Sport" in den kommenden vier Jahren alle Freitagsspiele der Bundesliga live übertragen, wie der Bezahlsender bekanntgab. Bis auf drei Spiele pro Saison sind alle exklusiv.

Insgesamt überträgt "Sky Sport" 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live – neben dem Freitagabendspiel auch alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusive des "Topspiels der Woche" am Abend um 18:30 Uhr.