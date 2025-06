Irre VfB-"Schmerzgrenze" bei Woltemade enthüllt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Nick Woltemade vom VfB Stuttgart soll viele Bewunderer haben

In den letzten sechs Monaten hat sich Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu einem der absoluten Überflieger des deutschen Fußballs gemausert. Aktuell schraubt der 23-Jährige bei der U21-Europameisterschaft weiter erfolgreich seinen Marktwert in die Höhe. Kein Wunder, dass man Woltemade im Ländle angeblich nur ziehen lassen will, wenn eine unmoralische Summe den Besitzer wechselt.

Der FC Bayern flirtete unlängst öffentlich mit Nick Woltemade, als Sportdirektor Christoph Freund betonte, der gebürtige Bremer spiele "sehr gut, ist in richtig guter Form. Er ist junger deutscher Spieler, der sehr, sehr interessant ist", zudem kursieren derzeit Gerüchte, auch Real Madrid habe die Fühler nach dem 1,99-Meter-Hünen ausgestreckt. Eine Chance beim Offensivspieler bekommt die europäische Fußball-Elite aber wohl nur, wenn sie sehr tief in die Tasche greift.

Rund 60 Millionen Euro soll der VfB Stuttgart für die Dienste Woltemades aufrufen. Das berichtet die "Bild". Dies sei die "Schmerzgrenze" der Schwaben, heißt es konkret.

Übrigens: Laut der Zeitung sollen die Bayern bereits im Februar Kontakt zu Vertretern Woltemades aufgenommen haben. Nun könnten wieder Gespräche mit dem Management des Spielers folgen", mutmaßt die "Bild" weiter. Der Torjäger sei ein "ernsthafter Kandidat" für die Suche der Münchner nach einer neuen Offensivkraft.

"Offiziell" noch nichts entschieden beim VfB Stuttgart

In Stuttgart soll man derweil noch keine offizielle Entscheidung getroffen haben, ob ein Abschied Woltemades überhaupt eine Option werden könnte. Ausgeschlossen sei dies allerdings nicht.

Klar scheint derweil, dass eine klare Transfer-Abfuhr von VfB-Boss Alexander Wehrle in Richtung FC Bayern inzwischen nicht mehr ganz so definitiv sein dürfte. "Nick ist unser Spieler und wird auch in der nächsten Saison für uns Fußball spielen", versprach Wehrle schon im Mai im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de. Seitdem hat sich Woltemade allerdings noch einmal deutlich stärker ins Schaufenster gestellt.