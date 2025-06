Salzburg verpflichtet Sohn von Phil Collins

IMAGO/GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Mathew Collins wechselt nach Salzburg

Ein Musiker-Sohn kommt in die Mozartstadt: Der österreichische Fußball-Zweitligist SV Austria Salzburg hat Mathew Collins verpflichtet.

Der 20-Jährige ist der Sohn der britischen Pop-Legende Phil Collins und spielte zuletzt in der zweiten Mannschaft der WSG Tirol. Er selbst habe sich schon beim ersten Betreten des Salzburger Stadions "sofort Zuhause gefühlt", sagte Collins.

Laut Salzburgs Klub-Präsident Claus Salzmann passe der "völlig unkomplizierte und bodenständige" Promi-Sohn "hervorragend" zur Austria.

In der vergangenen Saison kam der Mittelfeldspieler in der Regionalliga Tirols zu 25 Einsätzen und erzielte dabei zwei Tore. Auch in Deutschland ist Collins schon aktiv gewesen - er kickte 2022 ein Jahr bei der U19 von Hannover 96.