Medien: Dynamo Dresden tütet nächsten Transfer ein

IMAGO/Anton Geisser

Konrad Faber (l.) ist bei Dynamo Dresden im Gespräch

Bis zuletzt hatte sich Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden noch zurückhaltend gezeigt, was Neuzugänge anbelangt. Der ablösefreie Alexander Rossipal von Hansa Rostock war neben der Fest-Verpflichtung von Leihspieler Christoph Daferner die einzige externe Neuverpflichtung bei den Sachsen. Das soll sich schon in Kürze ändern.

Am Donnerstag vermeldete die "Bild" nämlich, dass Dynamo Dresden mit Konrad Faber vom FC St. Gallen einig sei. Der 27-Jährige soll zunächst auf Leihbasis verpflichtet werden, heißt es in dem Zeitungsbericht. In St. Gallen hat er nämlich noch einen laufenden Vertrag bis 2027.

Konrad Faber ist für SG-Cheftrainer Thomas Stamm kein Unbekannter, da beide zwischen 2018 und 2021 beim SC Freiburg aktiv waren. Stamm war zu dieser Zeit U19-Cheftrainer, während Faber in der zweiten Mannschaft der Breisgauer spielte.

Er ist flexibel auf der rechten Außenbahn einsetzbar, kann dort sowohl die Rechtsverteidiger-Position bekleiden als auch weiter vorne auf dem Flügel spielen.

Faber spielte schon zwei Saisons in der 2. Bundesliga

Für den FC St. Gallen bestritt Faber in der abgelaufenen Saison immerhin 39 Pflichtspiele, schnupperte dabei in der Conference League sogar Europapokal-Luft.

Auch in der 2. Bundesliga hat Faber bereits Erfahrungen gesammelt, nämlich im Trikot von Jahn Regensburg. Hier lief er zwischen 2021 und 2023 insgesamt 53 Mal im deutschen Fußball-Unterhaus auf, steht nun vor seiner Rückkehr in die zweithöchste deutsche Spielklasse. Offiziell bestätigt wurde die Personalie von Dynamo Dresden bislang aber noch nicht.

Bei den Sachsen soll er mithelfen, das Unternehmen Klassenerhalt zu realisieren. Dynamo Dresden hatte in der abgelaufenen Spielzeit als Tabellenzweiter in der 3. Liga die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Die Spielzeit 2025/2026 beginnt am 1. August 2025.