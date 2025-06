Selke-Poker spitzt sich zu

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Die Zukunft von Davie Selke ist noch ungeklärt

Mit 22 Toren war Stürmer Davie Selke essenziell am Aufstieg des Hamburger SV in die Bundesliga beteiligt. Ob er auch in der kommenden Saison für die Rothosen spielen wird, ist aktuell mehr als unklar. In der kommenden Woche könnte die Entscheidung fallen.

Der Hamburger SV steht vor wegweisenden Transfer-Wochen. Eines der Haupt-Fragezeichen: Wie geht es mit Davie Selke weiter?

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sei das bisherige und kolportierte Angebot der Hamburger für eine Vertragsverlängerung erloschen.

Selke soll diese Offerte des HSV nicht angenommen haben. Demnach soll der Klub einen Vertrag über zwei Jahre plus Option angeboten haben. Selke wiederum, habe auf einen Dreijahresvertrag und auf mehr Gehalt gepocht.

Nun gibt es also eine neue Situation und langsam drängt die Zeit. Der Vertrag von Selke endet offiziell am 30. Juni. Der Trainingsstart des HSV ist auf den 2. Juli terminiert.

Laut "Hamburger Morgenpost" halte man es im Klub für möglich, auch nach dem 1. Juli noch eine Einigung zu erzielen. Allerdings gebe es zurzeit keine Indizien, dass sich die HSV-Bosse mit dem Spieler und seinem Lager noch einigen. Die Lage sei "kompliziert", heißt es weiter. Offenbar sehen die jeweiligen Parteien genau die andere am Zug, so der Bericht.

Klarheit bis zum Trainingsstart?

Das "Hamburger Abendblatt" berichtet von der HSV-Vorgabe, dass bis zum Trainingsstart Klarheit herrschen solle.

Falls es doch noch zur Einigung kommt, müssten die Modalitäten allerdings komplett neu verhandelt werden, heißt es im "Sport Bild"-Bericht. Eine endgültige Trennung sei noch nicht beschlossen. Selke prüfe demnach seine Alternativen, namentlich in England und den USA.

Ein Wechsel von Selke hatte sich in den vergangenen Wochen durchaus angedeutet.

Auch wegen der Gerüchte um einen Transfer des Braunschweiger Stürmers Rayan Philippe zum HSV. Diese sollen Unbehagen bei Selke hervorgerufen, berichtete die "Bild". Der Wechsel von Philippe sollen sich laut "Hamburger Abendblatt" in der finalen Phase befinden und könnte einen Abgang von Selke weiter triggern.