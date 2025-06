"Guter Typ": BVB bestätigt Transfer-Überraschung

IMAGO/Revierfoto

Der BVB hat einen neuen Keeper verpflichtet

Unter der Woche sickerte die Überraschung, die Borussia Dortmund für alle Fans und Beobachter parat hatte, schon durch, nun wurde der Transfer von Patrick Drewes vom VfL Bochum als fix gemeldet.

Borussia Dortmund hat Nägel mit Köpfen gemacht und sich auf der Torhüter-Position verstärkt. Von Bundesliga-Absteiger VfL Bochum kommt Patrick Drewes ins Revier. Der sich anbahnende Transfer zum BVB war in den letzten Tagen bereits durchgesickert, unter anderem hieß es, dass Drewes nicht für die U23, sondern als dritter Keeper für die Profi-Mannschaft geplant sei.

Nun bestätigten die Schwarz-Gelben die Verpflichtung des 32-Jährigen, der in der letzten Saison in 21 Bundesliga-Spielen für die Bochumer zwischen den Pfosten stand.

"Wir freuen uns, dass Patrick unser Torhüter-Team in den kommenden Jahren ergänzen wird. Mit Gregor Kobel, Alex Meyer und ihm sind wir auf dieser Position hervorragend aufgestellt", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl und lobte die Vorzüge des Routiniers: "Patrick hat viel Erfahrung, ist ein guter Typ und kennt das Ruhrgebiet. Er wird sich in seiner Rolle voll in den Dienst unserer Mannschaft stellen und brennt darauf, gemeinsam mit den Jungs Erfolge zu feiern."

Patrick Drewes heuert beim BVB an

Nach Informationen der "WAZ" soll Drewes zwischen 200.000 und 300.000 Euro Ablöse kosten. Beim BVB unterschrieb der Schlussmann einen Vertrag bis Sommer 2027.

Die Drewes-Verpflichtung bedeutet gleichzeitig, dass der als Top-Talent gehandelte Diant Ramaj nach seiner höchst erfolgreichen Leihe zum FC Kopenhagen vorerst nicht zum BVB zurückkehren wird.

Drewes: "Nachdem ich vom Interesse des BVB erfahren hatte ..."

Mit seinem Management, das auch Drewes vertritt, sei stattdessen ausgemacht worden, dass der 23-Jährige bei einer weiteren Leihe zunächst Spielpraxis sammeln soll, hieß im Bericht der "WAZ".

Ziel ist es angeblich, Ramaj bei einem Klub aus einer europäischen Top-5-Liga unterzubringen, für mindestens ein weiteres Jahr. Ihm wird langfristig zugetraut, Kobel beim BVB als Nummer eins zu beerben.

Drewes wiederum wird als Nummer drei vor allem im Training gefordert sein. Der 32-Jährige ist ganz heiß auf den BVB.

"Nachdem ich vom Interesse des BVB erfahren hatte und die Gespräche mit den Verantwortlichen stattfanden, war mir klar, dass ich den Schritt nach Dortmund machen will", sagte er auf der Vereinshomepage und fügte an: "Ich möchte mit Leistung im täglichen Training meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und freue mich darauf, Teil eines der größten Klubs in Europa zu sein."