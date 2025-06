Bayern-Star "konkret" bei AC Mailand gehandelt

IMAGO/Heuler Andrey / SPP

Bayerns Raphael Guerreiro (vorne, 2.v. l.) ist Thema in Italien

Der FC Bayern bastelt derzeit intensiv am Kader-Umbau. Einige Abgänge gab es schon, doch jetzt kommt ein neuer Name hinzu, der bislang nicht auf der Liste der möglichen Verkaufskandidaten auftaucht, nun aber mit einem Wechsel zu AC Mailand in Verbindung gebracht wird.

Der (bevorstehende) Abschied von Thomas Müller, war schon länger klar, der Wechsel von Leroy Sané deutete sich zuletzt an, der Transfer von Eric Dier war erwartet worden, um nur einige von vielen Abgängen in diesem Sommer beim FC Bayern zu nennen. Weitere Spieler, wie beispielsweise Leon Goretzka, könnten folgen. Doch der Name von Raphael Guerreiro war bislang nicht in der Gerüchteküche aufgetaucht.

Das ändert sich nun durch einen Bericht des italienischen Portals "notiziemilan.it". Dieses bringt Guerreiro mit einem Wechsel zu AC Mailand in Verbindung. Dort soll der Schienenspieler als Ersatz für Theo Hernandez ein großes Thema sein, der wiederum in die Wüste zu einem Klub in Saudi-Arabien wechseln wird.

Demnach beschäftigen sich die Mailänder intensiv mit Guerreiro, haben den Portugiesen neben weiteren Alternativen im Fokus als Hernandez-Nachfolger, wobei der Bayern-Star wohl die heißeste Spur von AC ist. Guerreiro sei "eine der konkretesten Hypothesen", heißt es bei "notiziemilan.it".

Die Annahme lautet, dass Guerreiro an der neuen Aufgabe in der Serie A interessiert sein könnte. Neben dem Bayern-Profi werden noch Maxim De Cuyper (Brügge) und Oleksandr Zinchenko (FC Arsenal) genannt.

FC Bayern: Geht Guerreiro ins letzte Jahr?

Die Mailändern sollen derzeit an "mehreren Fronten", wohl auch an der von Guerreiro, arbeiten, um die Hernandez-Position auf der linken Abwehrseite schnellstmöglich wieder zu besetzen.

Guerreiro spielt seit Sommer 2023 beim FC Bayern, wechselte damals von Borussia Dortmund nach München. Für den FCB absolvierte er bislang 65 Spiele, wobei ihm acht Tore und fünf Vorlagen gelangen. Stammspieler war der Portugiese nicht, aber immer wieder gefragt: Sowohl unter Thomas Tuchel als auch unter dessen Nachfolger Vincent Kompany.

Guerreiros Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist nur noch bis Mitte 2026 datiert. Sein Marktwert wird auf acht Millionen Euro geschätzt.