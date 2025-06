Mega-Deal fast fix? Das kassiert der BVB jetzt für Gittens

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Jamie Gittens (r.) wird den BVB wohl verlassen

Flügelstürmer Jamie Gittens steht offenbar vor dem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Chelsea. Angeblich könnte der 20 Jahre alte Engländer zum viertteuersten Abgang der BVB-Historie werden.

Der Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den Schwarz-Gelben und den Blues sei Anfang der Woche erzielt worden, berichtet "Bild". Demnach fließen tatsächlich die vom BVB geforderten 65 Millionen Euro für Jamie Gittens - falls alle Bonuszahlungen aktiviert werden.

Mehr Geld kassierte die Borussia in ihrer Vereinsgeschichte nur für Ousmane Dembélé (für 135 Mio. Euro zum FC Barcelona), Jude Bellingham (für 113 Mio. Euro zu Real Madrid) sowie Jadon Sancho (für 85 Mio. Euro zu Manchester United).

Das Ablösepaket für Gittens soll einige Nachschläge umfassen, mit denen der BVB sehr wahrscheinlich planen kann. Die 65-Millionen-Euro-Grenze werde geknackt, wenn die Voraussetzungen für andere, schwer erreichbare Boni erfüllt werden, heißt es. Diese Zahlungen könnten an Titelgewinne des FC Chelsea, beispielsweise in der Champions League, und/oder persönliche Auszeichnungen Gittens' wie die Wahl zum Weltfußballer geknüpft sein.

Dem Bericht zufolge ist denkbar, dass Gittens nie wieder für den BVB aufläuft. Bei der Klub-WM bremste den Youngster zuletzt eine Erkältung aus. Sollte sich der Chelsea-Wechsel aber weiter der Finalisierung nähern, heißt es, werde der BVB Gittens in den USA wohl nicht mehr einsetzen, damit eine mögliche Verletzung nicht den Millionen-Deal gefährdet.

Drei Nachfolge-Kandidaten beim BVB?

Die üppige Ablöse soll laut "Bild" in großen Teilen in den Kader reinvestiert werden, in erster Linie in einen direkten Nachfolger für Gittens. Als Kandidaten nennt das Boulevard-Blatt in diesem Zusammenhang Omari Hutchinson (Ipswich Town), Dan Ndoye (FC Bologna) sowie Johan Bakayoko (PSV Eindhoven).

Der 22 Jahre alte Belgier war in der Vergangenheit bereits Thema beim BVB. Mit seinem Management sollen die Dortmunder Verantwortlichen weiter in Kontakt stehen. Bakayokos Marktwert wird auf 30 Millionen Euro taxiert.

Mehr als doppelt so viel könnte also Gittens den FC Chelsea kosten. Trainer Enzo Maresca soll ihn entsprechend als Stammspieler einplanen. Zudem soll er als ein Gesicht des Londoner Klubs aufgebaut werden.