TV-Beben! RTL Deutschland erwirbt Sky

RTL Deutschland wird Sky Deutschland kaufen

Diese Nachricht schlägt in der deutschen Medienlandschaft ein wie eine Bombe! Wie die RTL Group am Freitagmorgen bekanntgegeben hat, hat sie eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, Sky Deutschland zu erwerben. RTL kauft Sky! Was das für viele Millionen zahlende Abonnenten bedeutet.

Durch das Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland mit seinem Streamingdienst WOW soll ein einzigartiges Angebot für Unterhaltung, Sport und Informationen in den Bereichen Streaming, Free-TV und Pay-TV mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten entstehen.

Mit dem Deal, dem noch Wettbewerbshüter zustimmen müssen, will RTL Deutschland seine Position bei Unterhaltung, Sport und News im deutschsprachigen Bewegtbildmarkt ausbauen.

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, bestätigte den TV-Hammer am Freitag offiziell und sagte in einem ersten, offiziellen Statement dazu: "Der Erwerb von Sky Deutschland ist für RTL eine einmalige Gelegenheit: Wir bringen zwei große europäische Medienmarken zusammen und schaffen eine führende Streaming- und TV-Plattform. Beide Unternehmen ergänzen sich ideal. RTL steht für große Shows und Sport-Highlights, unabhängigen Journalismus und die beliebtesten Reality-Formate. Sky ist in Deutschland als Heimat der Bundesliga und Formel 1 die klare Nummer eins im Sport und steht für weltweit beliebte Filme und Serien."

Stephan Schmitter ist CEO von RTL Deutschland

In den nächsten Tagen werde der Deal bei der Europäischen Kommission angemeldet. Nach dem Vollzug wird Stephan Schmitter dann CEO des gemeinsamen Unternehmens. Sky Deutschland wird Teil von RTL Deutschland.

Schmitter: "Wir schaffen ein in Europa einzigartiges Angebot"

"Zusammen mit unseren außergewöhnlichen Kreativen, bekannten Köpfen und Talenten schaffen wir ein in Europa einzigartiges Angebot, das wir gemeinsam weiterentwickeln werden – von Free bis Premium, von linearem TV bis Streaming. Für unser Publikum bedeutet das: Noch mehr Content-Auswahl – auf allen Kanälen und Endgeräten. Aus unserer erfolgreichen Inhalte-Partnerschaft wissen wir, dass Sky ein exzellentes Team und großartige Experten hat, die die Unternehmenskultur und das Ziel von RTL teilen: Unserem Publikum rund um die Uhr die besten Inhalte zu bieten", fügte Schmitter am Freitagmorgen hinzu.

Mit RTL+, Sky und WOW unter einem Dach sind RTL Deutschland und Sky Deutschland bei zahlenden Abonnenten und Streaming-Umsätzen auf Augenhöhe mit den größten US-amerikanischen Streamingdiensten – und damit ein noch attraktiverer Partner in den Bereichen Distribution und Streaming.

Zugleich treibt das Unternehmen mit dem auf Pay-TV-Umsätze ausgerichteten Geschäftsmodell von Sky die Diversifizierung seiner Erlösströme voran: Das zusammengeführte Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2024 pro forma 4,6 Milliarden Euro, rund 45 Prozent davon aus Abo-Umsätzen.

Der bisherige Chef von Sky Deutschland, Barny Mills, meinte zu dem Mega-Deal: "Mit dem geplanten Zusammenschluss mit RTL beginnt ein spannender neuer Abschnitt für Sky Deutschland. Dank unserer Finanz- und Geschäftsentwicklung bauen wir auf einem starken Fundament für weiteres Wachstum auf. Mit der Kombination aus erstklassigen Sport- und Unterhaltungsinhalten, modernster Technologie und lokaler Marktkenntnis werden wir Millionen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein unvergleichliches Erlebnis bieten."