Gilardino wird Trainer bei Aufsteiger Pisa

Alberto Gilardino ist neuer Trainer in Pisa

Der frühere italienische Fußball-Nationalspieler Alberto Gilardino (42) wird neuer Trainer beim Serie-A-Aufsteiger SC Pisa. Der Weltmeister von 2006 folgt auf Filippo Inzaghi, der zum Zweitligisten FC Palermo wechselte. Gilardino erhält in Pisa einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf eines weiteres Jahr, pro Saison soll er eine Million Euro verdienen. Zuletzt war er bis November 2024 Trainer beim CFC Genua.

Inzaghi war vergangene Saison mit Pisa in die Serie A aufgestiegen, hatte den Verein aber überraschend verlassen - offenkundig wegen Meinungsverschiedenheiten mit den Klubbesitzern.

Stattdessen wird der 51-Jährige nun mit Palermo um den Aufstieg in Italiens Oberhaus kämpfen. Italienische Medien hatten berichtet, dass die Sizilianer für den Coach eine Ablöse in Höhe von fast einer Million Euro an Pisa bezahlt haben.

In der abgelaufenen Saison hatte Inzaghi, Bruder des ehemaligen Inter-Trainers Simone Inzaghi, Pisa auf Platz zwei in der Serie B geführt, der Verein aus der Toskana ist damit nach 34 Jahren wieder erstklassig.