VfB Stuttgart verkündet überraschende Personal-Entscheidung

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Nikolas Nartey (3.v.l.) bleibt dem VfB Stuttgart doch erhalten

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Wechsel-Kandidat Nikolas Nartey etwas überraschend verlängert.

Das am 30. Juni auslaufende Arbeitspapier des 25 Jahre alten Mittelfeldspielers ist nun bis zum Sommer 2026 datiert, wie der DFB-Pokalsieger bekanntgab.

Nikolas Nartey war in den vergangenen Jahren immer wieder verletzungsbedingt ausgefallen. Auch 2024/2025 fehlte er monatelang, am 34. Spieltag gab er in der Partie des VfB Stuttgart bei RB Leipzig (3:2) sein Bundesliga-Comeback. Im anschließenden DFB-Pokalfnale gegen Arminia Bielefeld (4:2) kam er ebenfalls zum Einsatz.

"Niko ist auf und neben dem Platz eine Bereicherung für unseren Kader. Dank seiner fußballerischen Fähigkeiten ist er auf mehreren Positionen einsetzbar, seine Einstellung ist vorbildlich. Mit großem Ehrgeiz und viel Energie hat sich Niko nach seiner langen Verletzungspause eindrucksvoll zurückgekämpft, wir freuen uns, dass wir Niko weiter an den VfB binden konnten", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Nartey selbst erklärte: "Bereits im Saisonendspurt war es ein fantastisches Gefühl, wieder mit den Jungs auf dem Rasen stehen und den DFB-Pokal gewinnen zu können. Jetzt freue ich mich, dass die gemeinsame Reise weitergeht und ich auch in Zukunft das VfB-Trikot tragen darf. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den erfolgreichen Weg fortzusetzen und unsere Ziele gemeinsam zu erreichen."

VfB Stuttgart: Nikolas Nartey zuletzt beim 1. FC Köln gehandelt

Nartey war noch im Mai mit einem Wechsel zu seinem Ex-Klub 1. FC Köln in Verbindung gebracht worden. Sein Name sei am Geißbockheim diskutiert worden, schrieb damals der "Express".

Der frühere dänische Junioren-Nationalspieler war Januar 2017 als großes Talent vom FC Kopenhagen nach Köln gewechselt, schaffte dort aber den Durchbruch nicht.

Im Sommer 2019 sicherte sich der VfB Stuttgart seine Dienste, verlieh ihn dann aber erst zu Hansa Rostock und später zum SV Sandhausen.