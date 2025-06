Millionen-Deal? Werder jagt diesen Stürmer

IMAGO

Verstärkt Dor Turgeman den Angriff von Werder Bremen?

Nach den Abgängen von Oliver Burke und Leihspieler André Silva könnte Werder Bremen im Sommer nochmal auf dem Stürmermarkt aktiv werden. Ein angeblicher Kandidat sorgte zuletzt in Israel für Furore.

Noch ist unklar, welches System der neue Trainer Horst Steffen bei Werder Bremen spielen lassen will. In den letzten Jahren wurde unter Ole Werner erfolgreich ein 5-3-2 praktiziert, das nun jedoch zur Debatte steht.

Womöglich werden die Grün-Weißen künftig nur noch mit einer echten Spitze auflaufen, wofür Stand jetzt Marvin Ducksch, Keke Topp, Marco Grüll, Justin Njinmah und Leih-Rückkehrer Dawid Kownacki zur Verfügung stünden.

Da sich um drei der fünf Angreifer (Ducksch, Njinmah, Kownacki) allerdings Wechselgerüchte ranken, könnte der SVW demnächst trotzdem auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Einen spannenden Kandidaten gibt es bereits: Wie das französische Portal "teamfootball" berichtet, könnte Dor Turgeman schon bald den Konkurrenzkampf an der Weser befeuern.

Der 21-Jährige ist Leistungsträger bei Maccabi Tel Aviv und aktueller israelischer Nationalspieler. In der Liga sammelte der klassische Neuner 2024/2025 in 32 Einsätzen 16 Tore und drei Vorlagen, dazu im Europacup vier Treffer und drei Assists in elf Partien.

Viel Konkurrenz für Werder Bremen - vier Millionen Euro zu wenig?

Neben Werder Bremen sollen weitere Klubs aus ganz Europa um Turgeman buhlen, dessen Vertrag in Tel Aviv im kommenden Jahr ausläuft. Per Option kann das Arbeitspapier aber vereinsseitig verlängert werden.

Am konkretesten ist dem Vernehmen nach das Interesse der Rangers aus Glasgow, die unlängst mit einer Offerte über vier Millionen Euro bei den Maccabi-Bossen abgeblitzt sein sollen.

Ebenfalls im Rennen seien der niederländische Erstligist AZ Alkmaar sowie der FC Nantes und Stade Reims aus Frankreich, heißt es.

Klar ist: Ohne Verkäufe dürften die Bremer kaum willens sein, eine satte Millionen-Ablöse in Turgemans Dienste zu investieren. Und bislang deuten sich beim Tabellenachten der abgelaufenen Bundesliga-Saison keine Abgänge an.