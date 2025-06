Pfeiffer kehrt nach Darmstadt zurück

IMAGO/Christian Schroedter

Patric Pfeiffer kehrt zurück nach Hessen

Fußballprofi Patric Pfeiffer kehrt zum Zweitligisten Darmstadt 98 zurück.

Der 25-Jährige kommt vom FC Augsburg, über die genauen Ablösedetails wurde Stillschweigen vereinbart, wie sein ehemaliger Klub am Freitag mitteilte.

Pfeiffer war 2023 von Darmstadt nach Augsburg gewechselt und in der vergangenen Saison bereits zum Schweizer Topklub Young Boys Bern sowie zum deutschen Zweitligisten 1. FC Magdeburg ausgeliehen worden.

"Mein Kapitel in Augsburg ist nicht so verlaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Dennoch bin ich dankbar für die Unterstützung in den vergangenen Jahren und freue mich auf die Rückkehr nach Darmstadt", wird Pfeiffer zitiert.

Für die Fuggerstädter absolvierte der Innenverteidiger insgesamt zwölf Pflichtspiele. In Darmstadt stand Pfeiffer bereits von 2019 bis 2023 unter Vertrag, in seinem letzten Jahr stieg er mit den Lilien in die Bundesliga auf.