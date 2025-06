Bleibt BVB-Talent Wätjen doch länger beim VfL Bochum?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Kjell Wätjen ist vom BVB an den VfL Bochum verliehen

Für zunächst ein Jahr hat Borussia Dortmund sein Top-Talent Kjell Wätjen an den VfL Bochum verliehen. Einem Medienbericht zufolge könnte das Engagement des BVB-Juwels beim Revier-Nachbarn allerdings auch länger dauern.

Laut "WAZ" sollen bereits Absprachen existieren, dass es je nach Verlauf der kommenden Saison für Kjell Wätjen beim VfL Bochum weitergehen kann. Der Bundesliga-Absteiger profitiere zudem finanziell von Wätjens Ausbildung, heißt es.

Gerne hätten die Bochumer den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler demnach direkt für zwei Jahre ausgeliehen. Das ist nach den FIFA-Regularien aber nicht erlaubt, eine Leihe darf maximal auf ein Jahr begrenzt sein.

Wätjens Abgang hatte der BVB mit mangelnder Aussicht auf Einsatzzeit begründet. "Wir haben uns bewusst dazu entschieden, Kjell an den VfL Bochum auszuleihen – einen sehr ambitionierten Zweitligisten, bei dem er viel Spielpraxis sammeln kann. Aufgrund der Konkurrenzsituation in unserem Mittelfeld wäre Letzteres für Kjell 2025/2026 beim BVB schwierig gewesen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

BVB will Wätjens Entwicklung "genau beobachten"

Beim BVB hält man aber nach wie vor große Stücke auf das Eigengewächs, dessen Vertrag noch bis 2028 datiert ist. "Wir glauben dennoch weiter an ihn, werden seine Leistungen im Trikot unseres Nachbarn genau beobachten und wünschen Kjell den größtmöglichen Erfolg", so Kehl.

Bochums Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner bezeichnete den Neuzugang als einen der "talentiertesten Spieler seines Jahrgangs in Deutschland". Man traue Wätjen "auf Anhieb zu, eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einzunehmen".

2023 wurde Wätjen mit der U17 Europameister. In der Folgesaison feierte er sein Profi-Debüt beim BVB. Drei weitere Einsätze kamen hinzu. In der vorherigen Spielzeit lief Wätjen vorrangig für die Dortmunder Drittliga-Mannschaft auf, er erzielte in 20 Spielen fünf Tore.