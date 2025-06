LIVE: Voller Titel-Fokus trotz Bayern-Gerüchte?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Antonio Di Salvo greift mit Deutschland nach dem EM-Titel

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist nur noch einen Schritt vom europäischen Fußball-Thron entfernt. Im Finale gegen England greift das DFB-Team am Samstag (21 Uhr) nach dem EM-Titel. Vorab beantworten Trainer Antonio Di Salvo und Shooting Star Nick Woltemade alle offenen Fragen.

sport.de zeigt die Pressekonferenz der U21-Nationalmannschaft heute ab 15:15 Uhr im Live-Stream. Der Stream startet oben auf der Bildfläche.

+++ DFB-Talente spielen sich in einen Rausch +++

Im Verlauf der U21-EM hat sich der deutsche Nachwuchs stetig gesteigert. Schon in der Vorrunde wirkte die Elf von Antonio Di Salvo stabil und gefestigt. Spätestens nach dem 3:0 im Halbfinale gegen Frankreich ist man der Top-Favorit auf den EM-Titel. Die englische Auswahl hat auf dem Weg ins Endspiel derweil Spanien und die Niederlande ausgeschaltet. Es blieb aber stets der Eindruck, dass die Elf von Lee Carsley unter ihren spielerischen Möglichkeiten agiert.

+++ Wieder ein Sieg gegen England? +++

Für die deutsche Nationalmannschaft ist es im Turnierverlauf schon das zweite Duell mit den Three Lions. Bereits zum Abschluss der Gruppenphase kam es zum Kräftemessen der ewigen Rivalen. Eine abgezockte DFB-Elf gewann dort in B-Besetzung verdient mit 2:1. Nick Woltemade mischte beim Vorrundenspiel noch nicht einmal mit. Wie groß ist der Respekt vor England nun im Finale?

+++ Wird Nick Woltemade zum Final-Helden? +++

Spätestens seit dieser U21-EM kennt ganz Europa Nick Woltemade. Der Angreifer des VfB Stuttgart hat bislang sechs Tore in vier Partien beigesteuert. Längst ist der FC Bayern hinter den Wunderjungen her. Am Donnerstag war zu lesen, der 23-Jährige habe sich mit dem Rekordmeister sogar schon auf einen Wechsel verständigt. Schießt Woltemade also erst die U21 zum Titel und wechselt dann nach München? Oder wie sehen seine Pläne aus?