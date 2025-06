BVB-Star verspricht Leistungssprung fürs zweite Jahr

IMAGO/Heuler Andrey / SPP

Yan Couto (l.) ist derzeit bei der Klub-WM mit dem BVB aktiv

Rechtsverteidiger Yan Couto steht nach einer schwierigen ersten Saison bei Borussia Dortmund unter Druck. Der Brasilianer, der im letzten Jahr von Manchester City zum BVB gekommen war, gilt für viele bereits als Transfer-Flop. Doch der 22-Jährige will in seiner zweiten Spielzeit bei den Schwarz-Gelben das Gegenteil beweisen.

Bei der laufenden Klub-Weltmeisterschaft in den USA hat Yan Couto in Ansätzen gezeigt, dass er für Borussia Dortmund noch weitaus wichtiger werden kann als in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit. Diese endete mit lediglich acht Startelf-Einsätzen eher dürftig für den Außenverteidiger.

Gegen Ulsan HD stand Yan Couto zuletzt in einer wahren Hitzeschlacht in Cincinnati über 90 Minuten auf dem Feld. Eine erneute Bewährungsprobe für den Brasilianer, der aus seiner eigenen Unzufriedenheit nach seinem ersten Jahr in Dortmund überhaupt kein Geheimnis machte.

"Ich habe ein wenig gelitten, weil ich nicht viele Minuten hatte", wurde er in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zu seinem ersten Zwischenfazit zitiert.

Die vergangene Saison sei sowohl für ihn persönlich als auch für den Klub nicht einfach gewesen. Nach der Entlassung von Nuri Sahin konnte der BVB unter dessen Nachfolger Niko Kovac immerhin noch das Minimalziel, die Qualifikation für die Champions League erreichen.

Besonders bitter für Couto: Er war als Wunschspieler von Sahin geholt worden, passte aber anschließend kaum noch in die schwarz-gelben Pläne.

Bei der Klub-WM zeigte er am Mittwoch gegen Ulsan ordentliche Aktionen im Spiel nach vorne. Vier Tage zuvor gegen die Mamelodi Sundowns (4:3) wirkte er aber einmal mehr in der Defensive überfordert.

Einsatz gegen Monterrey noch offen

Für Couto, der für rund 30 Millionen Euro fest von ManCity verpflichtet wurde, steht nun viel auf dem Spiel. "Ich wusste, dass die erste Saison nicht einfach wird, und ich wusste auch, dass ich nicht gleich meine beste Version zeigen würde. Ein neues Land, eine andere Sprache, ich war zweimal verletzt – ich wusste, dass es schwer wird, wenn ich zurückkomme, denn das Team war bereits eingespielt", zitiert die "WAZ" den Rechtsverteidiger.

Umso motivierter zeigte er sich angesprochen auf die weitere Zukunft bei den Westfalen: "Jetzt heißt es: Viel trainieren, was ich auch tue, jeden Tag genießen und mein Bestes geben. Wenn man jeden Tag sein Bestes gibt, bekommt man auch Gelegenheiten, zu zeigen, warum Dortmund mich verpflichtet hat." Couto fügte ein Versprechen in Richtung der BVB-Anhänger hinzu: "Die haben noch nicht meine beste Version gesehen, und das will ich in der kommenden Saison zeigen."

Ob er im Achtelfinale der Klub-WM am Dienstag in Atlanta gegen CF Monterrey erneut ran darf (Anstoß 3:00 Uhr), hängt auch davon ab, ob Julian Ryerson wieder auf die angestammte Außenverteidigerposition zurückkehren wird.