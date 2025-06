FC Augsburg präsentiert neuen Sportdirektor

IMAGO/Ulrich Hufnagel/SID/IMAGO/Ulrich Hufnagel

Neu beim FCA: Benjamin Weber

Fußball-Bundesligist FC Augsburg stellt sich in der sportlichen Führung neu auf.

Nach Trainer Sandro Wagner hat der FCA in Benni Weber nun auch einen neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 42-Jährige war zuletzt bei Zweitligist SC Paderborn als Geschäftsführer tätig.

Davor hatte Weber beim FC Chelsea, bei Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund und beim FSV Mainz 05 als Co-Trainer und Videoanalyst gearbeitet. Er tritt in Augsburg die Nachfolge von Marinko Jurendic an, den der Klub zusammen mit Trainer Jess Thorup nach der Saison entlassen hatte.

"Benni hat in den vergangenen Jahren in Paderborn bemerkenswerte Arbeit geleistet. Neben sportlichem Erfolg ist es ihm vor allem gelungen, talentierte junge Spieler zu verpflichten und zu entwickeln – fünf deutsche Junioren-Nationalspieler sprechen hier eine deutliche Sprache", sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Ihn hätten "die Philosophie des Vereins und die handelnden Personen sehr schnell überzeugt", ergänzte Weber.

Zudem holte der FCA seinen früheren Trainer Manuel Baum zurück, der künftig den Posten als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation inne hat. Zuletzt war Baum als Leiter der Nachwuchsabteilung bei RB Leipzig tätig gewesen. Für die neu geschaffene Position des Kaderplaners verpflichtete der FCA Marc Lettau, bis Oktober 2024 Sportdirektor beim VfL Bochum.

Der langjährige Profi Julian Baumgartlinger wird neuer Koordinator der Lizenzspielerabteilung bei den Schwaben. Dadurch gewinne der FCA, so Ströll, "zusätzliche Kompetenz im jeweiligen Fachbereich".

Der FCA startet unter Wagner am 7. Juli in die Vorbereitung für die neue Saison. Der 37-Jährige war zuletzt Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Nationalmannschaft. Für Wagner ist es in der Bundesliga die erste Station als Cheftrainer.