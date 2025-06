Frauen-EM: Zuschauerrekord bereits vor Turnierstart erreicht

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Nadine Keßler ist die UEFA-Direktorin für Frauenfußball

Die Fußball-EM der Frauen in der Schweiz ist bereits vor dem Auftakt ein Turnier der Rekorde. Fünf Tage vor dem Eröffnungsspiel wurden bereits 600.000 Tickets verkauft, damit wurde die bisherige Bestmarke von 575.000 bei der EURO in England vor drei Jahren geknackt.

Insgesamt sind bereits 22 Spiele ausverkauft, somit gibt es nur noch für neun der 31 EM-Partien überhaupt Restkarten. Insgesamt standen anfangs 673.000 Tickets für das Turnier zur Verfügung.

"Wir wollen eine globale Benchmark für Sportevents setzen", sagte Nadine Keßler als UEFA-Direktorin für Frauenfußball: "Eines unserer Kernziele ist es, dass jedes Spiel ausverkauft ist. Ich erinnere mich, dass viele Leute mich ausgelacht haben, als wir dieses Ziel gesetzt haben. Aber es wird Realität." Die bisherige Bilanz sei "unglaublich", führte sie weiter aus: "Wir haben die richtigen Lektionen aus dem Turnier in England gelernt und sind auf einem guten Weg, das Turnier zu einem Event der Rekorde zu machen".

Dabei kann sich das DFB-Team um Kapitänin Giulia Gwinn auf eine enorme Unterstützung im Nachbarland freuen, insgesamt 61.000 Tickets gingen bislang an deutsche Fans. Dahinter folgt England mit 41.000 Kartenkäufen, Frankreich mit 17.000 und die Niederlande mit 15.000, zudem gingen 5000 Tickets in die USA. "Es wird eine großartige Show bei toller Atmosphäre", kündigte der Schweizer Verbandspräsident Dominique Blanc an: "Wir empfangen Leute aus aller Welt mit offenen Armen."