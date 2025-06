Wechsel zum FC Bayern? Woltemade weicht aus

IMAGO

Nick Woltemade vom VfB Stuttgart wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Am Samstag (21 Uhr) greift die deutsche U21-Nationalmannschaft im Finale der EM nach dem Titel. Vor dem Endspiel gegen die englischen Talente stellten sich Trainer Antonio di Salvo und Stürmer Nick Woltemade den Fragen der Presse. Dass der Angreifer des VfB Stuttgart dabei mit den vermeintlich extrem heißen Gerüchten um einen Wechsel zum FC Bayern konfrontiert wurde, überrascht natürlich nicht.

In den vergangenen Tagen wurde aus ersten Spekulationen, Nick Woltemade vom VfB Stuttgart habe das Interesse des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern geweckt, knallharte Gerüchte. Vor dem Finale der U21-EM des DFB gegen England (Samstag, 21 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker) wurde Woltemade auf die Berichte angesprochen - wirklich in die Karten ließ sich der 23-Jährige nicht schauen.

"Wir spielen morgen ein Finale, das ist der einzige Fokus", sagte der 1,98 Meter große Offensivspieler, der bei der U21-EM bislang der herausragende Akteur ist und schon auf sechs Tore und drei Vorlagen kommt. "Es gibt immer Sachen, die um einen herum passieren. Das betrifft ja nicht nur mich, sondern auch die anderen", redete der Senkrechtstarter das Thema schnell klein.

Ein Vertreter der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wies bei der Pressekonferenz zudem mehrmals daraufhin, dass nur Fragen zum Finale erlaubt seien.

VfB Stuttgart vertritt klare Position

Am Donnerstagabend vermeldeten mehrere Medien plötzlich, Woltemade habe sich mit dem FC Bayern auf einen Wechsel verständigt, das letzte Wort hat freilich der VfB Stuttgart, bei dem der gebürtige Bremer noch bis 2028 unter Vertrag steht.

VfB-Boss Alexander Wehrle bekräftigte am Freitag auf Nachfrage von RTL/ntv und sport.de, dass Woltemade nicht zum Verkauf stehe: "Ich habe mich dazu bereits geäußert. Und zwar mit Punkt. Dabei bleibt es", stellte Wehrle unmissverständlich klar.

Gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" hatte der 50-Jährige vergangene Woche betont: "Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt!"

Was an diesen Worten dran ist, wird letztlich die Zeit zeigen müssen.

Klar scheint, Woltemade ist mit seinen Gedanken aktuell eher nicht bei den Münchnern. Seine Aufmerksamkeit liege erst einmal auf dem Finale. "Das ist die einzige Chance in meinem Leben, den U21-Titel zu gewinnen, und ich will es schaffen", so Woltemade. Allerdings: Ein Dementi oder sogar ein Bekenntnis zu den Schwaben ließ der Offensivspieler auch nicht verlauten.