Nächster Rückschlag! Das irre Pech des David Alaba

IMAGO/Maciej Rogowski

David Alaba hat sich erneut verletzt

In Reihen des FC Bayern avancierte David Alaba einst zu einem der begehrtesten Fußballer der Welt, brillierte in München als Linksverteidiger, im zentralen Mittelfeld oder der Abwehrmitte, ehe er 2021 ablösefrei zu Real Madrid weiterzog. Nach einer erwartet starken ersten Saison heftete sich das Pech an Alabas Fersen - und verfolgt ihn bis heute auf erschreckende Weise.

Setzten dem Österreicher 2021/22 nur kleinere Blessuren zu, begann im Januar 2023 eine wahre Odyssee: Alaba verpasste insgesamt 19 Pflichtspiele für Real oder den ÖFB, fightete sich zurück - und erlitt im Dezember einen Kreuzbandriss, der ihn mehr als 380 Tage außer Gefecht setzen sollte.

Damit aber nicht genug: Als sich Alaba im Februar 2025 endlich wieder im Spielbetrieb zurückmeldete, folgte ein Meniskusriss und eine erneute Pause.

Auch während der laufenden Klub-WM war der inzwischen 33-Jährige bislang nicht einsatzfähig, offenbar, da er sich bei der Arbeit an seinem Comeback erneut eine Verletzung zuzog.

Wie die Madrilenen am Freitag mitteilten, laboriert Alaba an einer Muskelverletzung in seiner linken Wade. Eine Ausfallzeit gab der Klub nicht bekannt, an eine sehr schnelle Rückkehr glaubt aber wohl kaum noch jemand.

Alaba vor dem Aus bei Real Madrid?

Auch sportlich spielt der Linksfuß inzwischen kaum noch eine Rolle. Nach den vielen Rückschlägen fehlt die Spielpraxis und möglicherweise auch das Vertrauen in den eigenen Körper. Dass Real Alabas Vertrag noch einmal über den Sommer 2026 hinaus verlängert, ist eher nicht zu erwarten.

Ein Fingerzeig: Real hatte zum 1. Juni für Alabas Position für 60 Millionen Euro den 20-jährigen Dean Huijsen verpflichtet, der in Amsterdam geborene Spanier spielte in den drei Gruppenspielen des spanischen Rekordmeisters bei der Klub-WM durch. Mit Antonio Rüdiger, Eder Militao oder Rául Asencio haben ihm andere Stars zuvor längst den Rang abgelaufen.