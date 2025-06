Bericht: VfB-Star Stiller hat klaren Transfer-Wunsch

IMAGO/Alexander Keppler

Angelo Stiller hat sich beim VfB Stuttgart ins Rampenlicht gespielt

Der FC Bayern, Real Madrid, der FC Liverpool: Die Klubs, denen in den vergangenen Tagen und Wochen Interesse an Angelo Stiller vom VfB Stuttgart nachgesagt wurde, lesen sich äußerst prominent. Glaubt man einem Bericht aus Spanien, hat der deutsche Nationalspieler allerdings eine glasklare Präferenz.

Angelo Stiller will den VfB Stuttgart verlassen und sich Real Madrid anschließen. Da ist sich zumindest das spanische Portal "DefensaCentral" sicher.

Damit aber nicht genug: Dem Bericht zufolge soll Stiller ein angeblich vom FC Liverpool bereits bekundetes Interesse sogar auf die lange Bank geschoben haben. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart soll die Reds um Zeit gebeten haben, um auszuloten, ob sich ein Engagement bei Real Madrid verwirklichen lässt, heißt es. Erst Ende Juli soll Stiller eine Entscheidung treffen wollen.

"DefensaCentral" zufolge spielt Stiller in den Überlegungen der Madrilenen tatsächlich eine Rolle, sei aber nur eine von "mehreren Optionen" und habe "keine Priorität".

Erst einmal wolle Neu-Trainer Xabi Alonso sich ein ausgiebiges Bild vom vorhandenen Personal machen, ehe er entscheidet, ob er neues Personal für die Spielfeldmitte anfordern möchte, heißt es.

Gerücht um Ausstiegsklausel beim VfB Stuttgart

Allerdings wirft der Bericht aus Spanien durchaus einige Fragen auf. Erst einmal hat Stiller seinen Vertrag im Ländle vor nichtmal einem halben Jahr bis Ende Juni 2028 verlängert, dann erscheint es auch etwas fragwürdig, dass ein Spieler einem interessierten Klub konkret mitgeteilt haben soll, dass er ihn quasi als B-Lösung zappeln lassen wird.

Sollte der Poker tatsächlich Fahrt aufnehmen, wird er allerdings wohl ein teurer: Der spanischen "AS" zufolge würde satte Ablöse fällig. Eine Offerte über 50 Millionen Euro wäre demnach notwendig, um Verhandlungen in Schwung zu bringen. Im Sommer 2026, so die "AS" weiter, soll eine Ausstiegsklausel Stiller ohnehin ermöglichen, den VfB gegen Zahlung von 36 Millionen Euro zu verlassen. Bestätigt sind diese Zahlen freilich nicht.