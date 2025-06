Ablöse-Hammer? VfB will 100 Millionen Euro für Woltemade

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Spielt Nick Woltemade (l.) vom VfB Stuttgart in der nächsten Saison für den FC Bayern?

Der FC Bayern arbeitet an einer Verpflichtung von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart. Doch allzu einfach dürfte die Abwicklung des Transfers nicht werden. Die Verantwortlichen des Pokalsiegers stellen sich quer - und rufen angeblich eine viel höhere Ablöse auf als zunächst gedacht.

Hieß es zunächst, der FC Bayern müsste 60 Millionen Euro an den VfB Stuttgart für Nick Woltemade zahlen, liegt die Forderung offenbar weit darüber: Wie der "kicker" am Samstagmorgen berichtet, schwebt dem Pokalsieger vielmehr eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich vor - um "sich überhaupt an den Verhandlungstisch zu setzen", wie es im Fachblatt heißt.

Dem Bericht zufolge wurde diese Preisvorstellung den Verantwortlichen des FC Bayern jüngst im Zuge eines ersten Austauschs zum möglichen Woltemade-Transfer übermittelt.

Beim deutschen Rekordmeister sei man von einer deutlich niedrigeren Summe ausgegangen. Die Bayern-Bosse sollen bislang mit "nur" rund 50 Millionen Euro gerechnet haben.

FC Bayern will Gespräche mit dem VfB Stuttgart intensivieren

Nun sollen die Gespräche zwischen beiden Klub intensiviert werden, spätestens nach dem Achtelfinale des FC Bayern bei der Klub-WM gegen Flamengo (Sonntag, 22:00 Uhr deutsche Zeit). Am Dienstag öffnet derweil das Sommer-Transferfenster.

Stuttgarts Vorstandschef Alexander Wehrle hatte erst am Freitag auf Nachfrage von RTL/ntv und sport.de bekräftigt, dass der U21-Star nicht zum Verkauf stehe: "Ich habe mich dazu bereits geäußert. Und zwar mit Punkt. Dabei bleibt es."

Gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" hatte der 50-Jährige vergangene Woche betont: "Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt!" Schon im Mai hatte er im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de klargemacht, die Bayern könnte ihre Fühler "ausstrecken, wie sie wollen".

Der Top-Stürmer der diesjährigen U21-Europameisterschaft ist sich mit den Münchnern bereits mündlich über einen Vertrag bis 20230 einig. Gespräche zwischen Nick Woltemade und den Bossen des VfB Stuttgart über eine Gehaltserhöhung waren nach Informationen unserer Redaktion in den letzten Monaten nicht erfolgreich. Bei den Schwaben steht der 23-Jährige, der erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Werder Bremen kam, noch bis 2028 unter Vertrag.