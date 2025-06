Bestätigt: Moukoko verlässt den BVB

IMAGO/David Inderlied

Verlässt den BVB in Richtung Dänemark: Youssoufa Moukoko

Der überraschende Wechsel von BVB-Angreifer Youssoufa Moukoko zum FC Kopenhagen ist in trockenen Tüchern.

Youssoufa Moukoko schließt sich dem FC Kopenhagen, das bestätigte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Samstagnachmittag in einer offiziellen Mitteilung. Der Angreifer habe den obligatorischen Medizincheck bestanden, der Wechsel geht zum 1. Juli über die Bühne.

"Youssoufa ist für uns ein ganz besonderer Spieler, der im Nachwuchsbereich maßgeblich an Titelgewinnen beteiligt war und unser NLZ über Jahre hinweg mit seiner schon in jungen Jahren professionellen Einstellung geprägt hat", sagte Sportgeschäftsführer Lars Ricken: "Wir wünschen ihm nach einer Leihe, die nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, in Kopenhagen einen gelungenen Neuanfang und ein sportliches Umfeld, das es ihm ermöglicht, sein ohne Zweifel großes Potenzial voll auszuschöpfen."

Moukoko fällt der Abschied von seinem Ausbildungsklub laut eigener Aussage alles andere als leicht. "In meiner Brust schlagen gerade zwei Herzen. Es ist nicht leicht, Abschied zu nehmen von einem Klub wie dem BVB, denn dieser Verein, meine Mitspieler, Trainer, Förderer und die großartigen Fans werden mir immer viel bedeuten", so der Angreifer.

Durch den Wechsel zum dänischen Doublesieger erhält der BVB laut Transfer-Experte Fabrizio Romano fünf Millionen Euro Ablöse.

In deutschen Medien hieß es zuletzt, fünf Millionen Euro seien garantiert, weitere zwei könnten durch Bonuszahlungen dazu kommen. "Bold" berichtete von 4,5 Millionen Euro plus eine Million Euro an Variablen. Möglich zudem, dass sich der BVB eine Weiterverkaufsbeteiligung zugesichert hat.

Moukoko nimmt Gehaltseinbußen für BVB-Abschied in Kauf

Der 20-Jährige unterzeichnete beim FC Kopenhagen einen Vertrag, der auf die nächsten fünf Jahre ausgelegt ist. Wie "Bold" berichtete, streicht Moukoko in Dänemark knapp eine Million Euro Gehalt. Durch leistungsabhängige Prämien könnte der Betrag auf rund 1,7 Millionen Euro wachsen.

Damit würde der Stürmer große Einbußen in Kauf nehmen, soll er Berichten zufolge bei Borussia Dortmund doch bis zu 8,5 Millionen Euro eingestrichen haben.

Nach einem raketenhaften Start im Profifußball - Moukoko ist der jüngste Bundesliga-Debütant und jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten - hat die Karriere des Linksfußes zuletzt einen herben Knick erlitten. Beim BVB erhielt der WM-Fahrer von 2022 kaum noch Einsatzchancen, sodass er in der abgelaufenen Spielzeit an OGC Nizza verliehen wurde. Nach nur elf Spielen (zwei Tore, zwei Vorlagen) ließ man die Kaufoption verstreichen.

Für Borussia Dortmund stand der Stürmer in 99 Pflichtspielen auf dem Rasen, in denen ihm 18 Tore und acht Vorlagen gelangen.