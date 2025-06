Medizincheck absolviert: BVB-Star kurz vor Wechsel

IMAGO/David Inderlied

Steht vor einem endgültigen BVB-Abschied: Youssoufa Moukoko

Der überraschende Wechsel von BVB-Angreifer Youssoufa Moukoko zum FC Kopenhagen steht kurz vor dem Abschluss.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano am Freitagabend berichtet, hat Youssoufa Moukoko beim FC Kopenhagen den Medizincheck erfolgreich absolviert. Einem Wechsel zum dänischen Doublesieger steht somit nichts mehr im Wege.

Mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund war bereits in den Tagen zuvor eine Übereinkunft über den Transfer gefunden worden. Laut Romano erhält der BVB fünf Millionen Euro für das einstige Wunderkind.

In deutschen Medien hieß es zuletzt, fünf Millionen Euro seien garantiert, weitere zwei könnten durch Bonuszahlungen dazu kommen. "Bold" berichtete von 4,5 Millionen Euro plus eine Million Euro an Variablen. Möglich zudem, dass sich der BVB eine Weiterverkaufsbeteiligung zugesichert hat.

Moukoko nimmt Gehaltseinbußen für BVB-Abschied in Kauf

Auch mit dem 20-Jährigen hat der FC Kopenhagen längst einen Vertrag ausgehandelt, der auf die nächsten fünf Jahre ausgelegt ist. Wie "Bold" berichtete, streicht Moukoko in Dänemark knapp eine Million Euro Gehalt. Durch leistungsabhängige Prämien könnte der Betrag auf rund 1,7 Millionen Euro wachsen.

Damit würde der Stürmer große Einbußen in Kauf nehmen, soll er Berichten zufolge bei Borussia Dortmund doch bis zu 8,5 Millionen Euro eingestrichen haben.

Nach einem raketenhaften Start im Profifußball - Moukoko ist der jüngste Bundesliga-Debütant und jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten - hat die Karriere des Linksfußes zuletzt einen herben Knick erlitten. Beim BVB erhielt der WM-Fahrer von 2022 kaum noch Einsatzchancen, sodass er in der abgelaufenen Spielzeit an OGC Nizza verliehen wurde. Nach nur elf Spielen (zwei Tore, zwei Vorlagen) ließ man die Kaufoption verstreichen.

Für Borussia Dortmund stand der Stürmer in 99 Pflichtspielen auf dem Rasen, in denen ihm 18 Tore und acht Vorlagen gelangen.