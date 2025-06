Neue Wechsel-Option für Bayern-Star

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Verlässt Sacha Boey (M.) den FC Bayern nach nur anderthalb Jahren?

Auf der Abgangseite könnte sich in diesem Transfer-Sommer beim FC Bayern durchaus einiges tun. Bei einem möglichen Wechselkandidaten eröffnet sich offenbar nun eine neue Option.

Wie Transfer-Reporter Santi Aouna vom Portal "Foot Mercato" meldet, zeigt der französische Erstligist Olympique Marseille Interesse an einer Verpflichtung von Bayern Münchens Sacha Boey.

Der Rechtsverteidiger zählt beim deutschen Rekordmeister laut Medienberichten zu jenen Spielern, die den Klub im Sommer verlassen können. Boey war erst vor rund anderthalb Jahren und für immerhin 30 Millionen Euro Ablöse von Galatasaray verpflichtet worden.

Noch bestehen zwischen OM und dem FC Bayern aber offenbar grundlegend unterschiedliche Vorstellungen über einen möglichen Deal. Während der Ligue-1-Klub an ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption denke, schwebe dem FC Bayern ein sofortiger Verkauf des Spielers vor. Und Boey selbst? Der will offenbar am liebsten in München bleiben, denke aktuell gar nicht über einen Wechsel nach.

Schon im vergangenen Winter war Marseille als möglicher Abnehmer für den 24-Jährigen gehandelt worden. Bei OM habe man den Spieler seither nie aus den Augen verloren, heißt es.

Laut "Foot Mercato" zeigen aktuell zudem einige Klubs aus der englischen Premier League Interesse an den Diensten des Abwehrspielers. Konkrete Namen werden nicht genannt.

"Bild" hatte kürzlich berichtet, dass der FC Bayern für einen Verkauf von Boey rund zehn Millionen Euro einnehmen will. Zuvor war sogar von 18 Millionen Euro die Rede. Seit seinem Wechsel an die Isar kämpft der Franzose um Einsatzzeiten, einen Stammplatz hatte er weder unter Thomas Tuchel noch unter Vincent Kompany inne.

Zurückgeworfen wurde Boey derweil auch von mehreren Verletzungen. Für den FC Bayern machte er seit Januar 2024 erst 21 Pflichtspiele, jüngst gelang ihm bei der Klub-WM sein erstes Tor.