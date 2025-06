Benfica-Star und Reds-Duo im Visier des FC Bayern

IMAGO/Alexandre de Sousa

Tomas Araujo soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zum FC Bayern beherrschen aktuell die Schlagzeilen, unabhängig davon hat der deutsche Rekordmeister allerdings angeblich einige Spieler im Blick, bei denen man aber wohl erst einen Vorstoß wagen wird, wenn andere Stars München verlassen. Konkret soll es sich um Verteidiger Tomas Araujo von SL Benfica und ein Flügel-Duo des FC Liverpool handeln.

Dass Min-jae Kim grundsätzlich zu den Kandidaten zählen soll, die der FC Bayern bei einem passenden Angebot zu Geld machen würde, geisterte schon häufiger durch die Medien, wirklich konkrete Formen haben die Spekulationen bislang aber wohl nicht angenommen.

Im "Daily Briefing" bestätigte nun auch "Bild"-Fußball-Chef Christian Falk, dass aktuell keine Offerte für den südkoreanischen Verteidiger vorliege.

Sollte der Poker allerdings doch noch Fahrt aufnehmen, soll der FC Bayern bereits eine Defensiv-Alternative in der Hinterhand haben: Tomas Araujo von SL Benfica. Der 23-jährige portugiesische Nationalspieler steht in Lissabon noch bis Ende Juni 2029 unter Vertrag und wäre wohl keineswegs ein Schnäppchen, allerdings dürfte Kim im Fall der Fälle auch einige Millionen in die Kassen der Münchner spülen.

Quintett will angeblich beim FC Bayern bleiben

Zumindest medial steht allerdings ohnehin seit Wochen die vermeintliche Suche der Bayern nach einem neuen Flügelstürmer im Fokus. Mit Nico Williams zieht es einen angeblichen Wunschspieler aber wohl zum FC Barcelona, mit Jamie Gittens vom BVB eine weitere Option des deutschen Rekordmeisters zum FC Chelsea.

Alternativen sind laut Falk Cody Gakpo und Luis Diaz vom FC Liverpool. Mit Gakpo haben demnach bereits erste Gespräche stattgefunden, vertieft wurden diese bislang aber angeblich nicht. Dies könne sich schnell ändern, so Falk. Diaz sei ebenfalls "weiterhin ein Kandidat".

Ob man am Ende allerdings überhaupt tätig wird, steht wohl noch in den viel zitierten Sternen: Falk betont, dass mit Kingsley Coman, Leon Goretzka, Joao Palhinha, Serge Gnabry und Sacha Boey fünf mögliche Streichkandidaten eigentlich keine Abschiedsabsichten hegen. Ohne Verkäufe dürfte es allerdings schwierig werden, Neuzugänge unter Vertrag zu nehmen.