TSG Hoffenheim bestätigt Nader-Hammer

Zurück in Deutschland: Nader El-Jindaoui

Youtube-Star und Fußballer Nader El-Jindaoui kehrt aus den USA zurück nach Deutschland. Der 28-Jährige wechselt zur TSG Hoffenheim, deren Drittliga-Mannschaft er auf und neben dem Platz nach vorne bringen soll.

Allein bei Youtube folgen dem Stürmer, der zuletzt für die zweite Mannschaft von US-Meister LA Galaxy auflief, mehr als 2,1 Millionen Menschen.

El-Jindaouis Wechsel "aus Hollywood nach Hoffenheim" stehe "für die TSG-Philosophie, innovative Wege zu beschreiten und den Fußball neu zu denken", heißt es in einer Mitteilung des Bundesligisten. Neben der sportlichen Eignung stehe Jindaoui, der 159 Regionalliga-Spiele absolvierte, für "einen neuen, spannenden Ansatz".

Für LA Galaxy II war El-Jindaoui in der vergangenen Saison in elf Partien zum Einsatz gekommen. Sein Debüt im Profifußball hatte er Ende 2023 bei Hertha BSC gegeben, für die er je einmal in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal auflief.

"Ich freue mich riesig auf diese unglaubliche Chance bei der TSG Hoffenheim. Viele sehen in mir wahrscheinlich den Content Creator. In erster Linie bin ich jedoch Fußballer mit Leib und Seele. Die TSG ermöglicht mir zu beweisen, dass man auch einen unkonventionellen Weg im Profifußball gehen kann", sagte El-Jindaoui. Es gehe ihm nicht um Likes, sondern um Leistung.

El-Jindaoui habe in den Gesprächen einen ehrgeizigen Eindruck gemacht. "Wir trauen ihm deswegen auch zu, in unserer U23 eine gute Rolle einzunehmen", sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG: "Darüber hinaus bringt Nader durch seine Online-Präsenz eine enorme Reichweite mit. Das ist Teil der heutigen Fußballwelt und auch für unseren Klub ein spannender Aspekt."