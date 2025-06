Medien: FC Schalke 04 holt "Wunschspieler"

IMAGO

Nikola Katic wird sich wohl dem FC Schalke 04 anschließen

Seit der FC Schalke 04 Miron Muslic als neuen Trainer präsentierte, gilt Nikola Katic als Wunschspieler des neuen S04-Coaches. Nun sollen die Knappen dem 42-Jährigen sein Begehr erfüllt haben.

Der "Sport Bild" zufolge ist der Wechsel von Nikola Katic zum FC Schalke 04 beschlossene Sache. Eigentlich könne "nichts mehr schief gehen", ordnet die Sportzeitschrift den Stand des Deals ein.

Dafür sprechen auch die Details, die der Bericht enthüllt. Demnach reist der Innenverteidiger am Montag nach Gelsenkirchen, wo er am Dienstag den Medizincheck absolvieren wird. Anschließend soll die Unterschrift unter einen Vertrag bis Ende Juni 2028 erfolgen.

Der FC Zürich, dem der seit Januar 2025 am Plymouth Argyle verliehene Abwehrstar gehört, kassiert angeblich initial eine Ablöse in Höhe von 450.000 Euro, die aufgrund vereinbarter Bonuszahlungen noch "deutlich steigen" können soll.

Allerdings, so schränkt die "Sport Bild" ein, soll das Gros der Zusatzzahlungen nicht leicht zu erreichen sein.

Diese Ablösezahlung des FC Schalke 04 ist angeblich "realistisch"

Nachzahlungen erfolgen angeblich zum Beispiel, wenn S04 den Aufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus meistert oder in der Folge die Klasse hält. "Realistisch" soll sein, dass die Ablöse um rund 150.000 Euro auf 600.000 Euro ansteigt.

Muslic kennt Katic aus einem gemeinsamen Halbjahr bei Plymouth Argyle, wo der bosnische Nationalspieler (9 Einsätze) unter dem neuen Schalke-Übungsleiter zu den herausragenden Akteuren zählte.

"Ich kenne seinen Charakter. Nikola ist ein Leader, eine Führungspersönlichkeit. Er könnte gut zu uns passen", erklärte Muslic sogar bei seiner Vorstellung auf Schalke.

In seiner Karriere bestritt der 28-Jährige zudem bereits Spiele in den ersten Ligen Kroatiens, Schottland und der Schweiz. Auch in der Europa League und der Qualifikation zur Champions League sammelte Katic bereits Erfahrungen. 2021/22 gewann der den kroatischen Pokal mit Hajduk Split.