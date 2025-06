Chelsea stoppt Bayern-Schreck Benfica

AFP/SID/Federico PARRA

Aufgrund des schlechten Wetters gab es eine lange Pause

Der FC Chelsea hat sich weder von einer sehr langen Unterbrechung wegen schlechten Wetters noch von einem späten Ausgleich nicht stoppen lassen und ist ins Viertelfinale der Klub-WM eingezogen. Das englische Spitzenteam bezwang in einem europäischen Achtelfinale den Bayern-Schreck Benfica Lissabon mit 4:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung und bekommt es in der nächsten Runde nun mit dem brasilianischen Fußball-Rekordmeister SE Palmeiras zu tun. Dieser hatte zuvor Botafogo FR aus Rio de Janeiro mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung geschlagen.

In Charlotte schoss Reece James (64.) die Londoner in Führung. Der Kapitän verwandelte einen Freistoß direkt, Benfica-Torhüter Anatoli Trubin hatte offenbar mit einer Hereingabe gerechnet und sah bei dem Schuss ins kurze Eck unglücklich aus. Anschließend zog ein Unwetter in unmittelbarer Umgebung auf, in der 86. Minute wurde das Spiel unterbrochen.

Die Spieler mussten vom Feld, über die Stadionboxen wurden die Zuschauer aufgefordert, ihre Plätze zu verlassen. Erst knapp zwei Stunden später wurde das Spiel fortgesetzt - Angel di Maria (90.+5) verwandelte einen Handelfmeter und brachte Benfica in die Verlängerung.

In dieser schwächte Gianluca Prestianni Lissabon entscheidend, als er die Gelb-Rote Karte sah (92.). In Überzahl schossen Christopher Nkunku (108.), Pedro Neto (115.) und Kiernan Dewsbury-Hall (117.) die Londoner in die nächste Runde.