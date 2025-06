BVB freut sich auf ganz speziellen Gegner

AFP/GETTY IMAGES /SID/Stu Forster

Führungsspieler bei Monterrey: Sergio Ramos

Der Gegner ist für Borussia Dortmund eine weitere große Unbekannte - mit einer Ausnahme: Sergio Ramos ist der mit Abstand bekannteste und erfolgreichste Spieler des mexikanischen Klubs CF Monterrey, auf den der BVB im Achtelfinale der Klub-WM trifft.

"Die Karriere ist beispiellos, unglaublich. Bei Real Madrid war er jahrelang ein absoluter Leader", sagte Dortmunds Mittelfeldspieler Pascal Groß im BVB-Hotel in Fort Lauderdale über Ramos. Für Innenverteidiger Waldemar Anton ist der mittlerweile 39 Jahre alte Spanier gar ein Vorbild: "Ich als Kind habe schon immer auf ihn geschaut, wie er spielt und war immer beeindruckt, wie er als Verteidiger Spiele entschieden hat"

Gespielt wird in Atlanta, das Mercedes-Benz Stadium ist geschlossen und klimatisiert. Anders als bei den bisherigen Spielen des BVB herrschen am Mittwoch (3.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) also ideale Bedingungen. "Es ist schön, gegen ihn zu spielen, aber am Ende wollen wir als Mannschaft das Spiel gewinnen und alles dafür tun, dass wir weiterkommen", sagte Anton über Ramos: "Ein unglaublicher Spieler, Mentalitätsspieler, Führungsspieler."

Groß hat nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart im Blick. Ramos hat "hier auch schon wieder ein Kopfballtor gemacht", sagte er mit Blick auf den Ramos-Treffer beim 1:1 Monterreys gegen Inter Mailand. Der Spanier sei "sehr kopfballstark" und erzielte "sehr viele Tore".

Bereits beim Dortmunder 0:0 zum Auftakt gegen Fluminense hatte es ein Duell mit einem Abwehrspieler gegeben, der viele Jahre in Europa verbracht hatte. Ramos sei "vielleicht ähnlich wie Thiago Silva", sagte Groß: "Topverteidiger, der ein gewisses Alter hat, aber immer noch sehr stark ist, sehr erfahren. Da müssen wir gut vorbereitet sein."