Gold Cup: Mexiko und Honduras im Halbfinale

AFP/SID/Frederic J. Brown

Mexiko feiert den Sieg über Saudi-Arabien

Rekordsieger Mexiko hat beim Gold Cup in den USA das Halbfinale erreicht. Der elfmalige Titelträger gewann in Glendale/Arizona gegen Saudi-Arabien 2:0 (2:0) und trifft nun auf Honduras. Die Mittelamerikaner setzten sich gegen Panama mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (1:0) gestanden.

Für Mexiko traf Alexis Vega (49.), zudem profitierte der Co-Gastgeber der WM 2026 von einem Eigentor von Abdullah Madu (81.).

Mexiko steht bereits zum 17. Mal im Halbfinale der Kontinentalmeisterschaft für Nord- und Mittelamerika. Honduras schaffte erstmals seit 2013 den Sprung unter die vier besten Teams.

In den weiteren Viertelfinals am Sonntag spielen Kanada gegen Guatemala und die USA gegen Costa Rica. Die Halbfinals finden am Mittwoch (2. Juli), das Endspiel am Sonntag (7. Juli/alles Angaben Ortszeit) in Houston/Texas statt.