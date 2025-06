Bayern-Stars äußern sich zu Woltemade-Spekulationen

IMAGO/Laci Perenyi

Nick Woltemade könnte bald auch im Verein an der Seite von Jonathan Tah spielen

Durchstarter Nick Woltemade will zum FC Bayern. Rund um den Stürmer des VfB Stuttgart zeichnet sich in den kommenden Wochen ein Transfer-Tauziehen zwischen den Klubs an. Profis des FC Bayern heißen den Angreifer schon mal willkommen.

Es ist das aktuell beherrschende Transfer-Thema in der Bundesliga. Der FC Bayern will Stürmer Nick Woltemade verpflichten. Und der Stürmer will auch zu den Bayern.

Zwischen einem erfolgreichen Wechsel steht allerdings noch die Ablösesumme.

Die Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart, wo Woltemade einen Vertrag bis 2028 (und keine Ausstiegsklausel hat), dürften in den kommenden Tagen Fahrt aufnehmen und könnten sehr zäh werden.

Nachdem die "Bild" zuerst von einer "Schmerzgrenze" in Höhe von 60 Millionen Euro berichtete, legte der "kicker" am Samstag nach und erhöhte auf atemberaubende 100 Millionen Euro.

Rund um die Bayern ist der mögliche Transfer ein großes Thema - auch bei den Spielern. Die Profis verfolgten das U21-Finale mit Woltemade und Co. beim Warten zum Flieger zur für das Achtelfinale der Club-WM.

"Erstmal bin ich traurig gewesen, dass die U21 nicht gewonnen hat", sagte Nationalspieler Jonathan Tah im Hard Rock Stadium von Miami. "Wir haben das Spiel verfolgt und es ihnen gewünscht, dass sie das Finale gewinnen, weil sie es auch verdient gehabt hätten mit dem Turnier, dass sie gespielt haben."

Tah würde sich auf Woltemade freuen

Bayern-Zugang und DFB-Abwehrboss Tah würde den 23-Jährigen herzlich willkommen heißen in München "Wenn das passiert, freue ich mich", erklärte Tah. "Ich verstehe mich gut mit Nick. Ich weiß, dass er ein guter Spieler ist. Aber ich habe da keinen Einfluss drauf."

Das Auftreten des VfB-Spielers auf dem Platz gefällt Tah. "Er hat Selbstvertrauen, aber keine Arroganz. Er hat da so die gute Mitte irgendwie. Und er ist als Spielertyp besonders", so der Defensivspieler.

Auch Konrad Laimer äußerte sich zum möglichen künftigen Mitspieler. "Ich kenne ihn nicht persönlich." Aber er habe immerhin schon in der Bundesliga mit Bayern gegen Woltemade gespielt, sagte der Österreicher.

Zu den Qualitäten des Angreifers müsse man nicht viel sagen, "bei dem, was er in der letzten Saison in Stuttgart geleistet hat", so Laimer: "Wie er mit seiner Größe Fußball spielen kann, wie er arbeitet und wie er vorangeht, ist er ein großartiger Spieler."