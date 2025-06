Wegen Woltemade-Aussage: Hoeneß attackiert Matthäus

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Uli Hoeneß legt sich mit Lothar Matthäus an

Die Debatte um den möglichen Bayern-Transfer Nick Woltemade löst bei FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß Verärgerung aus. Der langjährige Bayern-Manager knöpft sich Experte Lothar Matthäus vor.

Ein Transfer-Thema beherrscht derzeit die Bundesliga. Rund um die Bayern bahnt sich ein Hammer-Transfer um Stürmer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart an.

Der Angreifer will zu den Münchnern, der Rekordmeister will unbedingt Woltemade. Das Problem: Woltemade hat keine Ausstiegsklausel, sein Vertrag in Stuttgart läuft bis 2028. Die Ablöse ist also frei verhandelbar.

Aussagen von DFB-Rekordspieler Lothar Matthäus zu dieser Thematik führen nun zu einer heftigen Gegenreaktion bei Hoeneß.

"Ich sage es schon seit längerer Zeit: Woltemade ist einer für den FC Bayern. Und ich finde es richtig, dass Bayern sich um ihn bemüht. Wobei ich 60 Millionen Ablöse zu wenig finde. Wären 80 bis 100 Millionen genannt worden, hätte mich das nicht überrascht", hatte Matthäus der "Bild" gesagt.

Hoeneß stößt sich an Aussagen von Matthäus

Das passt Hoeneß so gar nicht. "Lothar Matthäus hat nicht alle Tassen im Schrank", teilte Hoeneß nun im "kicker" aus.

Hoeneß ärgert sich, dass Matthäus keine Verantwortung trage, aber wie schon in der Causa Florian Wirtz mit astronomischen Zahlen um sich werfe.

Mit solchen Aussagen setze Matthäus vor allem den VfB unter Druck, der am Ende bei einer niedrigeren Ablöse öffentlich als Verlierer dastehen würde, erklärte Hoeneß. Woltemade selbst wollte sich rund um das Finale der U21-EM im slowakischen Bratislava nicht näher zu seinen Zukunftsplänen äußern.

Generell habe Hoeneß ein Problem mit der Meinungsmache von Ex-Profis. "Diese Experten sind mir schon lange ein Dorn im Auge", sagte der Bayern-Patron. Neben Matthäus nannte er auch Didi Hamann, Fredi Bobic oder auch Ex-Mitarbeiter Michael Reschke, der einst als Technischer Direktor beim FC Bayern arbeitete

Der FC Bayern will laut "Bild" am Montag ein erstes offizielles Angebot für Woltemade beim VfB abgeben. Die Vorstellungen der beiden Klubs über die Ablöse liegen noch sehr weit auseinander.