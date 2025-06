HSV-Duo offenbar in Transfer-Verhandlungen

IMAGO/Fernando Soares

Nicolas Oliveira (l.) steht offenbar vor einem Abschied vom HSV

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV bastelt an seinem Kader für die kommende Spielzeit. Zwei HSV-Spieler stehen wohl vor einem Abschied.

Wie "Bild" meldet, werden Eigengewächs Nicolas Oliveira und Leih-Rückkehrer Lucas Perrin am Montag nicht beim Trainingsauftakt des HSV zugegen sein. Beide Spieler verhandeln stattdessen mit neuen Arbeitgebern. Um welche Klubs es sich handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Der 21 Jahre alte Abwehrspieler Oliveira, achtfacher U20-Nationalspieler Deutschlands, hatte in der Saison 2023/24 sein Profidebüt bei den Rothosen gegeben und damals insgesamt fünf Partien in der Liga und im Pokal absolviert. In der abgelaufenen Spielzeit kam für den Außenverteidiger aber nur noch ein weiterer Zweitligaeinsatz hinzu. Überwiegend spielte der Youngster in der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga antritt.

Der Franzose Perrin war im vergangenen Sommer ablösefrei von Racing Straßburg in die Hafenstadt gewechselt. Beim HSV konnte der Innenverteidiger allerdings nicht sofort Fuß fassen, nach sechs Zweitliga-Partien ging er im Winter auf Leihbasis zu Cercle Brügge nach Belgien. In Hamburg besitzt er noch einen Vertrag bis 2026.

Zwei HSV-Neuzugänge legen los

Bei den bevorstehenden Medizin- und Leistungstest zu Wochenbeginn werden unterdessen die beiden Neuzugänge Nicolai Remberg und Jordan Torunarigha erstmals für den HSV ans Werk gehen.

Remberg war für 2,4 Millionen Euro von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel verpflichtet worden. Der Mittelfeldspieler blickt auf immerhin 32 Bundesliga-Einsätze für die Kieler zurück.

Torunarigha kehrt derweil nach dreieinhalb Jahren in Belgien nach Deutschland zurück. Der Chemnitzer war einst bei Hertha BSC ausgebildet worden, 2022 zog es ihn zu KAA Gent. Dort reifte er in der Innenverteidigung zum Stammspieler, sammelte zudem reichlich Erfahrung im internationalen Geschäft. Da sein Vertrag auslief, muss der HSV für den Linksfuß keine Ablöse zahlen.