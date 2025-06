Katar will offenbar Klub-WM ausrichten

Robert Michael/dpa

Bald wieder ein WM-Stadion? Katar interessiert sich mit seinem Lusail Stadion von der Weltmeisterschaft 2022 für die Ausrichtung der Klub-WM 2029

Die nächste Klub-WM 2029 könnte in Katar stattfinden.

Nach Informationen der britischen Zeitung "The Guardian" ist das Emirat drei Jahre nach der umstrittenen Winter-Weltmeisterschaft 2022 erneut an der Ausrichtung eines großen Fußball-Turniers interessiert. Pikant daran: Katar würde die Club-WM genau wie das 2022-Turnier in die Winterzeit verlegen - mit möglichen Komplikationen für den Ligen- und Europapokal-Betrieb.

Dem Bericht zufolge haben Vertreter Katars darüber während der laufenden Klub-WM in den USA bereits mit "ranghöchsten" Funktionären des Weltverbands FIFA gesprochen. Die kleine Halbinsel am Persischen Golf wirbt danach mit den kurzen Entfernungen zwischen den Spielorten und den bereits Turnier-erprobten Stadien der Weltmeisterschaft 2022.

Drei Mitbewerber bereits bekannt

Das aktuell laufende Turnier in den Vereinigten Staaten steht auch deshalb in der Kritik, weil die Fans teilweise weite Reisen zwischen den elf Spielorten in Kauf nehmen müssen und die extreme Hitze den meisten Teams zu schaffen macht. "Die USA sind nicht der richtige Ort für diesen Wettbewerb", sagte Chelseas Trainer Enzo Maresca, nachdem das Achtelfinal-Spiel seines Clubs gegen Benfica Lissabon (4:1 nach Verlängerung) fast zwei Stunden wegen eines drohenden Unwetters unterbrochen worden war.

Im Gegensatz zu Katar haben drei andere Länder ihr Interesse an der Klub-WM 2029 bereits öffentlich bekanntgegeben: Spanien und Marokko sehen darin eine mögliche Generalprobe für die Weltmeisterschaft 2030. Brasilien möchte das Turnier ebenfalls ausrichten.