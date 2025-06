Werder-Star sagte zwei Klubs ab

IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Marvin Ducksch (l.) steht bei Werder Bremen noch bis 2026 unter Vertrag

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss Transfererlöse erzielen, um seinerseits Neuzugänge präsentieren zu können. Ein Wechselkandidat zeigt sich aber offenbar wählerisch.

Werder Bremens Top-Stürmer Marvin Ducksch lagen nach "Bild"-Informationen zuletzt zwei Offerten aus dem Ausland vor. Demnach klopften sowohl Stade Rennes aus der Ligue 1 als auch der türkische Erstligist Trabzonspor an.

Der 31-Jährige soll den beiden Klubs allerdings abgesagt haben. Ducksch bevorzuge einen Wechsel innerhalb der Bundesliga, heißt es. Die nationalen Werder-Konkurrenten haben bislang aber noch nicht konkret vorgefühlt.

Zuletzt war der Angreifer lose mit einem Wechsel zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht worden. Der "Express" berichtete Anfang Juni, dass der Bundesliga-Aufsteiger Interesse an einer Verpflichtung zeigt.

Ducksch besitzt beim SV Werder Bremen noch einen Vertrag bis 2026. Seine Zukunft an der Weser hatte der zweifache deutsche Nationalspieler nach dem letzten Bundesliga-Spieltag aber offen gelassen. "Es könnte mein letztes Spiel gewesen sein", sagte der Torjäger Mitte Mai bei "Sky". Zuvor war durchgesickert worden, dass die Bremer durchaus gesprächsbereit wären, sollte im Sommer ein Angebot für den Stürmer eingehen.

Wird der Ducksch-Wechsel zu Hängepartie?

Am Osterdeich erhofft man sich laut "Bild"-Angaben eine Ablösesumme von drei bis 3,5 Millionen Euro für Ducksch. 2021 hatte der SVW noch vier Millionen Euro Ablöse an Hannover 96 gezahlt.

Ob die Erwartungen des Bundesligisten letztlich erfüllt werden, hängt dem Bericht zufolge auch davon ab, wann ein Wechsel über die Bühne gehen könnte. Je länger sich das Transfer-Thema hinziehe, desto schwieriger werde es.

Marvin Ducksch hat für den SV Werder Bremen in den vergangenen vier Jahren insgesamt 134 Pflichtspiele absolviert, in denen ihm 54 Tore und 40 Vorlagen gelangen. In der zurückliegenden Saison lieferte er 17 Scorerpunkte (acht Tore, neun Vorlagen) in 32 Bundesliga-Spielen.