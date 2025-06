Sancho-Hammer beim BVB? Kehl bezieht Stellung

IMAGO/Mikolaj Barbanell / SOPA Images

Jadon Sancho gewann mit Chelsea die Conference League

Kehrt Jadon Sancho ein zweites Mal in seiner Karriere zum BVB zurück und ersetzt bei den Schwarz-Gelben Jamie Gittens, den es zum FC Chelsea zieht? Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat andere Pläne.

Allen Wechselgerüchten zum Trotz wird sich der BVB in diesem Transfer-Sommer vorerst nicht um seinen Ex-Spieler Jadon Sancho bemühen.

"Ich habe allergrößten Respekt vor Jadon, was er für Borussia Dortmund geleistet hat. Dass jetzt immer wieder Fragen zu ihm kommen, kann ich verstehen", leitete Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Medienrunde am Rande der Klub-WM ein. Der Kaderplaner nahm dann allerdings sogleich den Spekulationen den Wind aus den Segeln: "Wir haben im Moment andere Ideen."

Die Zukunft des Offensivspielers ist seit Wochen unklar. Der Engländer war von seinem Stammklub Manchester United an den FC Chelsea verliehen worden - samt Kaufpflicht. Doch Spieler und Klub konnten sich nicht auf einen Vertrag einigen - und um die 30 Millionen Euro teure Klausel zu umgehen, zahlen die Blues lieber eine Vertragsstrafe in Höhe von rund sechs Millionen Euro.

Eine Zukunft in Manchester hat er trotz eines Vertrags bis 2026 angeblich nicht mehr. Zuletzt wurde Sancho vom englischen Portal "Metro" bei Juventus Turin ins Spiel gebracht. Auch Star-Coach José Mourinho von Fenerbahce soll Interesse zeigen.

Gittens vor Abschied vom BVB

Dass Sancho, der im vergangenen Jahr für die Rückrunde von ManUnited ausgeliehen worden war, erneut beim BVB gehandelt wird, liegt vor allem am bevorstehenden Abgang von Landsmann Jamie Gittens. Der Flügelstürmer ist sich Berichten schon länger einig mit dem FC Chelsea.

In Dortmund stehe man dennoch "nicht unter Druck", schnellstmöglich einen Ersatz zu verpflichten, so Kehl. "Wir haben noch acht Wochen Transferzeit. Es wird viel passieren." Gleichwohl bestätigte der Sportdirektor des Revierklubs, dass man auf der Zugangsseite aktiv wird, "falls das Szenario" eintrifft.

Der BVB spielt sein Achtelfinale der Klub-WM am Mittwoch (3:00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) in Atlanta gegen den mexikanischen Klub CF Monterrey. Ob Jamie Gittens dann dabei ist, erscheint fraglich. Der Flügelspieler absolvierte bereits seinen Medizincheck bei Chelsea, eine Einigung zwischen den Vereinen über den Transfer gibt es aber noch nicht.

"Die Dinge sind ein bisschen in Bewegung, aber es gibt noch keine Entscheidung", sagte Kehl. Als Ablöse stehen 65 Millionen Euro im Raum.