Lange Pause bei der Klub-WM: Kompany zeigt sich erleichtert

IMAGO/Marco Galvo

Kompany freut sich auf die lange Pause

Mit Blick auf das Duell mit Paris Saint-Germain kommt Vincent Kompany die lange Pause gerade recht.

"Jetzt geht es gegen die beste Mannschaft in Europa, die sechs Tage sind deshalb nicht unwichtig, weil dieses Spiel viel Kraft gekostet hat", sagte der Trainer von Bayern München nach dem 4:2 (3:1) im Achtelfinale der Klub-WM gegen die Brasilianer von Flamengo.

Das hochklassige Viertelfinale gegen PSG findet erst am Samstag (18:00 Uhr MESZ) in Atlanta statt. Für die Bayern ist es die mit Abstand härteste Prüfung bei dem Turnier in den USA, auf die sie sich in ihrem Teamcamp bei Orlando vorbereiten.

Paris sei ein "Top-Team, der Champions-League-Sieger", sagte Torjäger Harry Kane: "Wir wissen um ihre Qualitäten und müssen dafür bereit sein." Aber, betonte Kane: "Wir können jeden schlagen, wir gehen in dieses Spiel mit keinem anderen Gefühl. Wir respektieren sie, aber wir bleiben bei dem Ziel, das Turnier zu gewinnen."

Gegen Flamengo lag der deutsche Rekordmeister dank eines Eigentores von Pulgar (6.) und Kanes Treffer (9.) früh mit 2:0 in Führung. Leon Goretzka (41.) konterte danach den Anschlusstreffer von Gerson (33.), erneut Kane (73.) folgte auf den von Jorginho verwandelten Handelfmeter (54.).

Der Einzug ins Viertelfinale im klimatisierten Stadion in Atlanta bringt den Münchnern eine Prämie von 13,125 Millionen Dollar. Knacken die Bayern nun Paris, gibt es weitere 21 Millionen Dollar.

Kompany lobte den Gegner Flamengo. Das Spiel habe sich "kaum anders angefühlt als ein Spiel gegen ein europäisches Spitzenteam". Auch Kane meinte: "Sie sind eine Top-Mannschaft, es war sehr hart, gegen sie zu spielen."