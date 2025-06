Elfer-Krimi: USA wahren Titelchance beim Gold Cup

IMAGO/Steven Garcia

Die USA stehen beim Gold Cup im Halbfinale

Gastgeber USA hat seine Titelchance beim Gold Cup in einem Elfmeter-Krimi gewahrt und ist ins Halbfinale des Kontinentalturniers eingezogen.

Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino bezwang Costa Rica im finalen Shootout mit 4:3, den letzten Schuss vom Punkt verwandelte der Kölner Profi Damion Downs. Nach 90 Minuten hatte es in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota 2:2 gestanden.

Gegner der USA in der Vorschlussrunde am Donnerstag (1:00 Uhr MESZ) ist Guatemala, das sich überraschend gegen Kanada (6:5 i.E.) durchgesetzt hatte. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Donnerstag (4:00 Uhr) Rekordsieger Mexiko und Honduras gegenüber.

Umjubelter Held der Amerikaner war Torhüter Matt Freese, der drei Elfmeter parierte. Der von Bayer Leverkusen umworbene Ex-Münchner Malik Tillman vergab in der regulären Spielzeit vom Punkt (37.), verwandelte aber seinen Schuss im Elfmeterschießen. Dort vergab unter anderem der Kieler John Tolkin, ehe Downs die USA ins Halbfinale schoss.

Diego Luna (43.) hatte für die USA nach dem 0:1 durch einen Strafstoß von Francisco Calvo (12.) ausgeglichen. Nach der US-Führung durch Maximilian Arfsten (47.) kam Costa Rica dank des Treffers von Alonso Martínez (2:2) noch einmal zurück.

"Elfmeter sind mein Ding", sagte Torhüter Freese. Er berichtete, dass er sich im Flugzeug nach Minneapolis auf die Schützen vorbereitet habe. "Aber es war ein Sieg des Teams. Dass wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind, zeigt unsere Mentalität."