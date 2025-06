Guardiola schließt sich Klopp-Kritik an

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Pep Guardiola will mit Manchester City nach dem WM-Titel

Starcoach Pep Guardiola von Manchester City ist Jürgen Klopp bei dessen harscher Kritik an der Klub-WM zur Seite gesprungen.

"Wenn sich die Spieler und Trainer ausruhen, hat man mehr Qualität. Daher hat mich das nicht überrascht. Ich verstehe ihn und respektiere ihn. Ich habe ein unglaubliches Verhältnis zu Jürgen", sagte Guardiola am Rande des Turniers über Klopps Aussage, das erweiterte Format sei "die schlechteste Idee, die jemals im Fußball umgesetzt wurde".

Er habe in der gemeinsamen Zeit mit Klopp in England viele Kämpfe an der Seite des damaligen Teammanagers des FC Liverpool ausgetragen, meinte Guardiola, "um den Spielplan und um die Qualität zu verbessern. Ich verstehe seine Argumentation, denn ich würde sie genauso verteidigen."

Zugleich ist Guardiola "stolz" darauf, mit City in den USA um den Titel zu spielen.

"Es ist ja auch ein Job", gab er zu: "Wir folgen der FIFA, der UEFA, der Premier League, der Serie A... Die Trainer organisieren die Wettbewerbe nicht, jeder hat seine Rolle."