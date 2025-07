Bericht: 1. FC Köln über Verkauf von Aufstiegsheld einig

IMAGO/Maximilian Koch

Verlässt Damion Downs (m.) den 1. FC Köln?

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln lässt offenbar einen seiner Aufstiegshelden nach England ziehen.

Wie "Sky Sports" berichtet, sollen sich der 1. FC Köln und der FC Southampton mittlerweile auf einen Transfer von Damion Downs verständigt haben.

Demzufolge soll sich für Ablöse umgerechnet auf bis zu acht Millionen Euro belaufen. Circa 5,8 Millionen Euro sollen laut dem britischen TV-Sender als Fixsumme fällig sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings noch nicht.

Der FC Southampton wird bereits seit einigen Tagen als heißer Kandidat auf einen Downs-Transfer gehandelt. Unter anderem der "Kölner Stadt-Anzeiger" sowie "Sky" berichteten vom Vorstoß des Premier-League-Absteigers.

Der Mittelstürmer weilt aktuell mit der Nationalmannschaft der USA beim Gold Cup. Das US-Team trifft hier im Finale auf Mexiko.

Downs besitzt beim 1. FC Köln nur noch einen Vertrag bis 2026. Die Rheinländer könnten in diesem Sommer immerhin noch eine marktgerechte Ablösesumme für den 20-Jährigen kassieren.

1. FC Köln lotete Vertragsverlängerung aus

Der Angreifer hatte in der vergangenen Saison mit zehn Treffern in der 2. Bundesliga einen großen Anteil am direkten Wiederaufstieg der Rheinländer.

Downs war zusammen mit Tim Lemperle (inzwischen bei der TSG Hoffenheim) der Top-Torjäger des Traditionsklubs.

Der 1. FC Köln lotete deshalb zuletzt eine Vertragsverlängerung mit Downs aus.

"Wir haben Damion auf der einen Seite eine sportliche und auch eine wirtschaftliche Perspektive aufgezeigt. Ich glaube, dass wir da sehr in Vorleistung gegangen sind mit dem, was wir dem Spieler geboten haben. Wir setzen auf ihn und glauben, dass er mit seinem Profil und noch weiteren Entwicklungsschritten für uns ein richtig guter Spieler werden kann", sagte Effzeh-Sportdirektor Thomas Kessler noch vor wenigen Wochen gegenüber dem "Express".